Trinken, Essen und Politik

Wenn die Schriesheimer CDU zum Schlachtfest einlädt, bleibt ihr Ruf nicht ungehört. Willkommen auf dem Jäck‘schen Scheuerboden ist jeder, ob Mitglied der CDU oder nicht. Man sitzt zusammen, kommt ins Gespräch und vor allem lässt man sich die deftige Schlachtplatte schmecken. Wurde diese noch vor Jahren von Paul Stang und seinen Mitstreitern in großen Kesseln selbst gekocht, ist diese Arbeit in die Hände jüngerer übergegangen. Die Verköstigung hat Karl Forschner übernommen, doch die Kuchen und Torten werden weiterhin von den CDU-Bäckerinnen gemacht.

Um die Mittagszeit waren alle Plätze belegt, wer später kam, musste Wartezeiten einplanen, die man an der Theke, wo die Helfer Bier am laufenden Band zapften, überbrücken konnte. Nach dem üppigen Mahl verspürten die Allermeisten einen Heißhunger auf Süßes. Beim Anblick des reichlich bestückten Kuchenbüfetts fiel die Wahl schwer. Die Gäste ließen sich den Kaffee und Kuchen in der Scheuer schmecken und für die Lieben zuhause konnte man sich noch ein Torten-und Kuchenpaket schnüren lassen.

Begrüßt wurden die Gäste von der CDU-Stadträtin Christiane Haase, die ihren Dank an die vielen Helfer im Hintergrund richtete. Nach einem heißen und arbeitsreichen politischen Jahr durften sich die Schriesheimer CDU-Mitglieder zurücklehnen und die Zeit nehmen, Kritik und Vorschläge aus der Bürgerschaft anzuhören. „Das größte und umfangreichste Thema ist und wird für eine lange Zeit das Schulzentrum bleiben“, ging Haase auf einige Themen ein, die jüngst im Gemeinderat behandelt wurden.

Aufreger Internet

Ihr und ihrer Fraktion liege es dabei sehr am Herzen, dass sich die Kosten im Rahmen hielten und nicht noch explodierten. Dies beziehe sich ebenfalls auf die bevorstehende Sanierung der Talstraße. Einmal sei dies für die Eigentümer eine optimale Gelegenheit, Mittel für die Sanierung ihrer Häuser zu bekommen. Außerdem müsse auch noch die Verkehrsführung durch die Talstraße geklärt werden. „Die Anwohner müssen ja in ihre Wohnungen“.

Weiter berichtete sie über ein Unternehmertreffen, an dem auch der Wirtschaftsförderer der Stadt und Mitglieder des Bunds der Selbstständigen teilgenommen haben, um über die Bedürfnisse und Ängste der Gewerbetreibenden zu reden. „Ein großes Thema galt dem schlechten Internet“, berichtete sie. Sie könne dieser Kritik nur zustimmen und sie wünsche sich mehr Plätzte, an denen man ins Internet gehen könne – vor allem an öffentlichen Orten in der Stadt, beispielsweise an Bushaltestellen, am Marktplatz oder am Rathausplatz. greg

