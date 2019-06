Trinkwasserpreis ganz oben auf der Liste

Die Verluste in den Wasserleitungen der städtischen Gesellschaft WVE betragen ein Drittel. Warum das so ist und woran es liegt, weiß niemand bei der Bürgergemeinschaft. Ein Schriesheimer vermutet, es liegt daran, dass „Plastikleitungen in faustgroßem Schotter“ verbaut wurden. Er hat seine Überlegungen auf die Webseite der Wählergemeinschaft gestellt, wo noch einige andere ihr Interesse an dem Thema bekundet haben – und auch allgemein an der Frage, warum das Wasser in der Weinstadt so teuer ist.

„Wir stellen Fragen“, sagt Stefan Bernauer. Wie einige andere, die sich an diesem Abend in der „Taverne Mykonos“ treffen, kandidierte auch er im Mai für den Gemeinderat. Die Vereinigung schaffte auf Anhieb den Einzug ins Gremium, und nun sitzt die künftige Stadträtin Lissy Breitenreicher am Kopfende der Tafel und blättert in der Einladung, die sie für die konstituierende Sitzung am 17. Juli erhalten hat. Sie vertritt eine Gemeinschaft, die sich bewusst gegen Vereins- und Parteistrukturen entschieden hat und, wie Bernauer betont, „nicht mitgliederschaftlich organisiert“ ist.

Vieles läuft hier über die Homepage, in deren Verteiler derzeit 80 Personen registriert sind. Im März 2018 ging die Seite online, und seither stellen die Schriesheimer hier ihre Fragen. Bernauer ruft die Liste auf; ganz oben geht es um die Trinkwasserpreise, gefolgt von den Öffnungszeiten des Rathauses. Hier habe sich bereits etwas getan, bemerkt er und grinst: „Als der Bürgermeister die neuen Zeiten vorstellte, sagte er, dass sich die Stadt als Dienstleister versteht. Fast genauso steht das hier auf unserer Seite.“ Dort war es schon vor der Äußerung von Hansjörg Höfer zu lesen. Bernauer erkennt die Verbesserungen an, sieht die Stadt aber in dieser Sache noch nicht am Ziel. Weitere Themen sind die Schulsanierung, das schnellen Internet und die Straßensperrung in der St. Wolfgangstraße.

Bevölkerung gibt Themen vor

Die Bürger, sagt Breitenreicher, würden die Themen vorgeben, und je nach deren Interesse werde man sich damit befassen. Zwar wird sie künftig als Einzelstadträtin im Gremium sitzen, doch ihre Mitstreiter sehen das gelassen. „Wir stehen voll hinter ihr“, erklärt Bernauer.

Er hat weiter an der Internetseite gearbeitet und noch ein „Info-Portal“ eingerichtet. Wenn die Gemeinschaft Antworten hat, werden sie eingestellt und allen Lesern zugänglich gemacht. Etwa Auskünfte darüber, wie die hohen Wasserpreise entstehen. Oder auch auf die Frage von Andreas Gehrig: „Gibt es eigentlich eine Vergütung für die Leute, die im Aufsichtsrat der WVE sitzen?“

Alle in der Runde seien an der Ursache des Wasserverlusts interessiert. Bernauer gibt zu bedenken: „Das kommt ja nicht über Nacht. Da sind vermutlich schon länger Fehler gemacht worden.“ Wie möglicherweise die Plastikrohre im Schotter. Nicht nur auf der Homepage, sondern auch am Wahlkampfstand, über soziale Medien oder jetzt beim Treffen kommen Fragen auf: Wie die nach der Verkehrssituation in Altenbach. Es werde gerast, sagt ein Bewohner. Und Bernauer gibt das Anliegen direkt auf der Internetseite ein.

Info: Webseite der Bürgergemeinschaft: www.bg-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019