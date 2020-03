Tschechien und Schweiz helfen

„Das wird knapp für Deutschland“, dachte der irische Boxtrainer John Conlan, als ihn sein Verband mitsamt Athleten aus Italien abzog. Im dortigen Assisi lief gerade ein internationales Trainingslager zur Vorbereitung der Olympiaqualifikation, als im Norden des Landes die Corona-Epidemie ausbrach. Kurz darauf: erste Fälle in Baden-Württemberg.

Conlans Gespür für Gefahr trog nicht: Der irische Verbandsarzt riet von dem freundschaftlichen Vergleich mit Boxern aus dem Ländle am Sonntag, 8. März, in Schriesheim ab. Die Verantwortlichen befolgten den medizinischen Rat. Doch brachte dies die Organisatoren um Werner Kranz vom Kraft-Sport-Verein (KSV) der Verzweiflung nahe: „Die ganze Planung für die Katz´!“

Erinnerungen an 1991

Was für ein Jahr: Vor wenigen Wochen dachte man noch, der kürzlich erfolgte Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, der Brexit, könnte irgendwie zum Problem werden. Immerhin sollten ursprünglich Boxer aus der britischen Provinz Nordirland in Deutschland im Trikot der Republik Irland angetreten. Nun war es aber das neuartige Coronavirus, das alle Planungen pulverisierte. Erinnerungen an 1991 wurden wach, als der gesamte Mathaisemarkt wegen des Golfkriegs ausfiel.

Für die treuen Fans der traditionellen Matinee nahm Werner Kranz, seit 1975 deren Organisator, den Kampf gegen die Zeit auf: Zusammen mit dem Sportdirektor seines Box-Verbands Baden-Württemberg (BVBW) zapfte der Ehrenpräsident des Landesverbands alle Kontakte an. Innerhalb weniger Tage stand ein Ersatzteam. Nun sollen Athleten aus dem boxsportverrückten Nachbarland Tschechien und aus Schweiz in den Ring klettern. „Es wird sportlich hochwertig sein“, verspricht Kranz. Doch Vlcek betont angesichts der dynamischen Corona-Entwicklung stets: „Noch stehen wir nicht im Ring!“ Stand Dienstagmittag soll es aber neun Kämpfe der männlichen Eliteklasse geben, darunter auch eine Begegnung im Schwergewicht. Einen Kampf bestreitet voraussichtlich Lokalmatador Domenico Morelli vom KSV. „Hoffentlich“, schränkt Kranz als „gebranntes Kind“ ein und seufzt: „Das war wirklich knapp.“

