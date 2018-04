Tuncer und Langensiepe übernehmen Führung

Anzeige

Als die „Grande Dame“, ein Urgestein der Grünen Liste, kann man die langjährige und streitbare Gemeinderätin und Bürgermeisterkandidatin, Gisela Reinhard, bezeichnen, die sich jetzt entschieden hat, in die zweite Reihe zu treten. Gisela Reinhard gehört zu den Kämpfern der ersten Stunde. In einer Präsentation fasste sie die Erfolgsgeschichte der Schriesheimer Grünen zusammen: Zum Straßenfest 1979 verfassten die Grünen, Ortsverband Schriesheim, erstmals einen Artikel im Mitteilungsblatt der Stadt. Nach der Gründung im Frühjahr 1977 traten sie 1979 mit ihrem Programm der Friedens- und Anti-Atombewegung zur Europawahl an. Im Mai 1979 erschien zur Europawahl im städtischen Mitteilungsblatt unter der Rubrik „Die Grünen Ortsverband Schriesheim“ der erste Artikel zu Ökologie und Ökonomie. Nach der Europawahl trafen sich die „Geburtshelfer“ im Deutschen Kaiser und im Sommer wurde die Satzung für den Ortsverband „Die Grünen – Ortsverein Schriesheim“ erarbeitet.

Im Januar 1980 entsandt der Ortsverband erstmals Delegierte zur Gründung der Grünen Partei nach Karlsruhe, unter ihnen waren Gisela Reinhard, Rodger Dittgen und Karl Kolmann. Im April war es dann endgültig soweit, da wurde die parteiunabhängige Wählervereinigung Grüne Liste (GL) ins Leben gerufen. Für die Kommunalwahl am 6. Mai schlug die GL den Bürgern 25 Kandidaten vor, ganz oben auf Platz eins, Gisela Reinhard.

Für das politische Engagement über die vielen Jahre dankten den beiden Vollblutkommunalpolitikern abschließend ihren Wegbegleitern. Gisela Reinhard informierte die Mitgliedern noch, dass das langjährige Mitglied Hans Schuhmann verstorben sei und aus Dankbarkeit und als Anerkennung für die Arbeit der Grünen Liste einen stattlichen Betrag hinterlassen habe.

Brantner und Sckerl zu Gast

Zur Jahreshauptversammlung aus Berlin angereist war Franziska Brantner, die über die gescheiterten Jamaika Verhandlungen berichtete, wie auch über aktuelle Fragestellungen. Über zwei Jahre grün-schwarze Landesregierung, was bereits aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet wurde und was noch zu tun ist, darüber berichtete Uli Sckerl (MdL). In seinem Vortrag brach er eine Lanze für die Gemeinschaftsschulen.

