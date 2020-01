Turbulentes Ratespiel lockert Abend auf

Mit den Ehrungen fleißiger und standhafter Wanderer schließt der Odenwaldklub (OWK) in Schriesheim alljährlich sein Wanderjahr ab. ab. Im Hotel-Weinstuben Hauser begrüßte die Vorsitzende Friederike Meyenschein auch Vertreter der Ortsgruppen aus Ladenburg, Großsachsen, Hemsbach und Weinheim.

Meyenschein ließ in ihrer Ansprache noch einmal die Höhepunkte des Wanderjahrs 2019 Revue passieren und hob einige herausragende Momente hervor, darunter die Glühweinwanderung. Zugleich dankte sie allen Wanderern und ihren unermüdlichen Unterstützern, ohne die diese erlebnisreichen Touren und Reisen niemals zustande gekommen wären.

Barbara Schenk-Zitsch, langjährige Stadträtin und Bürgermeister-Stellvertreterin, stellte ihre neue Aufgabe als erste Bürgerbeauftragte der Stadt Schriesheim vor und warb um ehrenamtliche Unterstützung. Zugleich ermutigte sie ihre Zuhörer dazu, sich in einer Notlage an sie zu wenden.

Stadt soll barrierefrei werden

„Meine Aufgabe besteht darin, eine Vermittlerrolle zwischen Bürgern, Verwaltung und Gemeinderat einzunehmen“, beschrieb sie ihr neues Amt. Sie sei auch offen für Anregungen, betonte Schenk-Zitsch. Ihr Hauptaugenmerk liege weiterhin im sozialen Bereich. Was ihr ebenfalls am Herzen liege und wofür sie kämpfe, sei mehr „Barrierefreiheit“, um auch mobilitätseingeschränkten Menschen die Möglichkeit zu geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Außerdem warb sie für das „Zeitspenderprojekt“.

Auch in diesem Jahr stand wieder ein Quiz mit 28 teils kniffligen Fragen auf dem Programm. Für die richtige Antwort gab es eine kleine Aufmerksamkeit, die im direkten Zusammenhang mit der Antwort stand. Die Bitte der Vorsitzenden, sich zunächst gesittet per Handzeichen zu melden und erst dann erst die Antwort zu geben, hatte nur zu Beginn Erfolg. Bald überschlugen sich im Eifer des Gefechts die Antworten, so dass es für die Juroren immer schwerer wurde, denjenigen herauszufinden, der sich als erster gemeldet hatte.

Gefragt wurde nach dem Unwort, dem Baum und der Blume des Jahres 2020. Bei der Scherzfrage nach dem „Keks unter einem Baum“ mussten alle passen. Gesucht war „ein schattiges Plätzchen“. Neben Allgemeinwissen waren auch Kenntnisse über die Geschichte Schriesheims gefragt, etwa die Amtszeit der drei Weinhoheiten, die alle den Namen „Stefanie“ trugen, das Jahr der Branichtunnel-Einweihung und jenes, in dem Schriesheim seine Stadtrechte verloren hatte.

Geehrte Mitglieder

Die Ehrung der Wanderer erfolgte getreu der olympischen Devise, „Dabeisein ist alles“. Geehrt wurden Dieter Haas, Egon Trust, Rose-Marie Trust (zum ersten Mal), Heike Richter-Weiß (3), Ursula Pasch, Horst-Jenner Klein, Anton Fischer, Martina Klein (4), Claudia Ebert (6), Bertold Pasch (7), Anna Maria Wijs (10), Dieter Sauerbier (24). Spitzenreiter waren Friederike Meyenschein (32) und Willi Reinig und Ulrike Metz-Reinig (36).

