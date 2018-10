„Typischen Charakter erhalten“

Talstraße, Schmale Seite, Huberweg, Rappenbuckelweg und Strahlenberger Straße: Ein Viertel, das in etwa dem Verlauf des Kanzelbachs folgt, wird künftig zum neuen Sanierungsgebiet. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag des Planungsbüros, diesen Bezirk räumlich festzulegen. Damit war einer von vielen Verfahrensschritten abgearbeitet, die am Ende zu Sanierungen, Fördergeldern und einer langfristigen „Aufwertung des Quartiers“ führen sollen, wie es Architekt Thomas Thiele formulierte.

Am Anfang stand die Vorbereitende Untersuchung, die nunmehr abgeschlossen ist; Thiele lieferte einen ausführlichen Bericht, doch Zahlen und Grafiken, die er im Ratssaal an die Wand projizierte, waren dank ihrer Größe nur für Adleraugen erkennbar. Also lauschte man seinen Worten: 34 Träger Öffentlicher Belange wurden angeschrieben, 20 antworteten; 380 Bewohner erhielten Fragebögen, von denen 101 zurückkamen. „Eine sehr hohe Quote, die zeigt, wie sehr man auf das Sanierungsgebiet wartet“, so Thiele. Er machte eine hohe Bindung der Menschen an ihr Viertel aus, nur wenige wollten umziehen, viele seien Eigentümer.

Eine leichte Überalterung wurde festgestellt, aber auch die Tatsache, dass zumeist vier Personen in einem Haushalt leben und es weniger Single-Wohnungen gibt. Viele Befragte würden eine Sanierung planen, genannt wurden Renovierungen von Bad, Heizung, aber auch Fassaden, Fenstern und Dächern, was sich mit Thieles Feststellung eines „allgemein nicht unerheblichen Sanierungsbedarfs“ deckte.

„Nachverdichtung“ zulassen

Kritisiert wurde von den Anwohnern das Fehlen von öffentlichen Grünflächen, Park- und Spielplätzen sowie von öffentlichen Einrichtungen und Geschäften. Bei einer Bürger-Information im Mai 2017 wurden zudem Vorschläge wie die Begrünung des Bachlaufs und ein Radwegenetz gemacht. Thieles Fazit: Im Viertel gebe es städtebauliche Mängel sowie eine noch immer hohe Verkehrsbelastung. Als Marschrichtung schlug er vor, die Bauten und Grundstruktur mit ihrem typischen Charakter zu erhalten, in Teilbereichen zu entkernen und eine „Nachverdichtung“ zuzulassen.

„Handlungsbedarf ist da“, nickte Wolfgang Fremgen. Für den Grünen-Stadtrat war die Verkehrsberuhigung eins der dringendsten Themen, denn in der Talstraße werde nach wie vor zu schnell gefahren. „Das ist nicht der Fall“, konterte Wolfgang Metzger (FW): Kontrollen hätten ergeben, dass sich „die Leute einigermaßen an die 30 Stundenkilometer halten.“ Dominik Morast gab ihm Recht: Als Ordnungsamtsleiter habe er zahlreiche Geschwindigkeitsmessungen auf der Strecke vorgenommen, die alle zum selben Ergebnis führten. Nur wenige Fahrer seien „viel zu schnell“ unterwegs gewesen.

Für Frank Spingel (CDU) war vor allem die Möglichkeit, private Bausubstanz zu sanieren, von Vorteil, außerdem freute ihn ein weiteres Ergebnis: „Dass nämlich 83 Prozent der Befragten gern in Schriesheim leben.“ Bisher habe die Stadt mit Sanierungsgebieten gute Erfahrungen gemacht, erklärte Hans Beckenbach für die FW. SPD-Stadtrat Rainer Dellbrügge betonte für das neue Gebiet die Bedeutung von Fördermitteln, und Thiele zeigte sich optimistisch: „Das Regierungspräsidium hat Zustimmung signalisiert.“ Die Stadt könne 2019 in ein Förderprogramm kommen.

„Ich hoffe auf eine gute Bezuschussung“, bemerkte auch FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger, doch Heinz Kimmel (FW) hatte in einer Sache Bedenken: „Wenn die Talstraße saniert wird, wie soll da gleichzeitig gebaut werden?“

Thiele gestand zu, dass Anwohner in einem solchen Fall mit der Fassadenrenovierung warten würden, bis die mit Schmutz verbundenen Straßenarbeiten erledigt seien. Doch hier werde ohnehin zunächst mit der Sanierung von Gauls- und der Schotterersbrücke begonnen. Arbeiten, die nach dem Landessanierungsprogramm ohnehin nicht zuschussfähig seien.

