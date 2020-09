Uli Sckerl: „Das Feuer brennt noch“

Uli Sckerl will seinen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann „als Senior nicht alleine im Landtag lassen“, schmunzelte der Grüne Landtagsabgeordnete am Donnerstagabend in der Schriesheimer Mehrzweckhalle. „Bange machen gilt nicht. Ich habe noch nicht genug, das Feuer brennt noch“, erklärte der 69-jährige, bevor ihn seine Parteifreunde, wie kurz gemeldet, erneut zu ihrem Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März nominierten.

37 der 39 Mitglieder des Kreisverbandes Neckar-Bergstraße im Saal gaben Sckerl ihre Stimme, es gab zwei Enthaltungen. Mit dem gleichen Ergebnis wurde seine Ersatzkandidatin Fadime Tuncer (51), Vorsitzende des Kreisverbandes und Schriesheimer Stadträtin, gewählt.

Mit Mundschutz zur Wahlurne

Eigentlich wollten die Grünen ihre Landtagskandidaten schon im April wählen. Doch dann kam Corona, der Lockdown. Jetzt die Kür unter Corona-Bedingungen, im Gänsemarsch mit Mundschutz und Abstand pilgerten die Anwesenden zur Wahlurne. „Meine erste Begegnung mit vielen Personen. Viel haben wir in den vergangenen Monaten online gemacht. Aber live ist das doch viel schöner“, freute sich Fadime Tuncer, ehe der Heddesheimer Günther Heinisch die Versammlungsleitung übernahm.

„Gestaltungskraft und Krisenfestigkeit“ konstatierte Uli Sckerl in seiner Bewerbungsrede der grünen Landesregierung und seiner Fraktion, die in Stuttgart nun beinahe zehn Jahre die Politik bestimmt. Gerade die vergangenen Corona-Monate seien eine besondere Herausforderung gewesen – und das werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen. „Wir können auch Krise, energisch und besonnen anpacken. Ich hoffe, dass wir um einen zweiten Lockdown herumkommen. Wir tun alles dafür“, versprach der Landtagsabgeordnete.

Heftige Kritik an Eisenmann

Heftige Kritik äußerte er am Corona-Krisenmanagement von Kultusministerin Susanne Eisenmann vom Koalitionspartner CDU: „Die Schulen sind auf sich allein gestellt. Es fehlt ein schlüssiges, umfassendes Gesetz, die Ministerin liefert nur Stückwerk. Außerdem produziert Corona zu viele abgehängte Kinder, die Bildungsgerechtigkeit gerät ins Trudeln. So gerät die gesamte Schulpolitik des Landes in Misskredit“, wetterte der Grüne in Richtung der CDU-Spitzenkandidatin.

„Wie sieht es mit Rechtsradikalismus bei der baden-württembergischen Polizei aus? Müssen die Polizisten und Polizistinnen nicht mehr geschützt werden?“, wollte sein Parteifreund und Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer wissen. „Bis auf einen Fall in einer Polizeischule in Lahr gibt es keine Auffälligkeiten. Die ganz große Mehrheit sind lupenreine Demokraten, die mit hervorragender Motivation ihren Dienst an der Gemeinschaft leisten wollen“, brach Sckerl eine Lanze für die Polizei. Wenn es hier Nachholbedarf und rechtsradikale Phänomene wie in Nordrhein-Westfalen gebe, dann müsse das Land mit Hilfe der Wissenschaft ran.

„Willst Du weiter Mitglied im Weinheimer Gemeinderat bleiben?“, wollte eine Ratskollegin von Sckerl in der ausgedehnten Fragerunde wissen. „Ja, das ist meine Heimatstadt. Ich brauche diese Erdung, will den engen Kontakt zu den Leuten nicht missen“, antwortete der Kandidat.

Auch für die Region hat sich Uli Sckerl für die weiteren fünf Jahre Landespolitik noch „viel vorgenommen“. So will er sich für eine dritte Gemeinschaftsschule in seinem Wahlkreis neben Heddesheim und Hemsbach einsetzen, plädiert für einen Autobahn-Anschluss Weinheim-Süd und für Fahrrad-Schnellwege.

