Uli Sckerl nominiert

Die Grünen der Region ziehen mit ihrem amtierenden Abgeordneten in die Landtagswahl im Frühjahr 2021: Auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Schriesheimer Mehrzweckhalle wurde Uli Sckerl (Bild) zum Kandidaten im Wahlkreis 69 (Weinheim) nominiert. Für den 69-Jährigen votierten 37 Delegierte, zwei enthielten sich.

Als seine Zweitkandidatin (also diejenige, die ihm nachfolgt, sollte er während der Legislaturperiode ausscheiden) hatte Sckerl die Schriesheimer Vize-Bürgermeisterin Fadime Tuncer vorgeschlagen; sie erhielt ebenfalls 37 Stimmen.

Sckerl gilt als Urgestein der Grünen an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis, ist Stadtrat in Weinheim und war viele Jahre lang Kreisrat. Nach mehreren vergeblichen Anläufen schaffte er 2006 über die Zweitauszählung den Sprung in den Landtag, ebenso 2011. 2016 jagte er der CDU und ihrem Abgeordneten Georg Wacker das Direktmandat ab.

Im Landtag in Stuttgart fungiert Sckerl als parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion und als wichtiges Scharnier für das Funktionieren der grün-schwarzen Koalition. 2016 war er sogar als Innenminister im Gespräch, kam aber nicht zum Zuge, da das Ressort an die CDU fiel. tan/-tin (Bild: Grüne)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020