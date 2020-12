Uli Sckerl wendet sich an Minister

Die Berichterstattung dieser Zeitung zu den Anwohnerbeschwerden über den Lärm entlang der A 5 hat Reaktionen aus Politik und Verwaltung ausgelöst. Der „MM“ hatte in der Donnerstagausgabe berichtet, dass die Initiative um Winfried Plesch aus dem Fröchweg auch nach einem Monat noch keine Behörden-Antwort auf ihre Eingabe erhalten hatte.

Der Wahlkreisabgeordnete Uli Sckerl versicherte, er „möchte erreichen, dass die Initiative um Wilfried Plesch Gehör findet.“ Wörtlich erklärte der Grünen-Politiker: „Wenn Flüsterasphalt beziehungsweise der gesamten baulichen Gestaltung der Streckenabschnittssanierung im Bereich Schriesheim/Ladenburg eine gegenteilige Wirkung attestiert wird, muss das untersucht und, wenn möglich, korrigiert werden.“

Der Landtagsabgeordnete will in den nächsten Tagen Gespräche mit dem Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung, seinem Landtagskollegen Thomas Marwein (Grüne), führen. Außerdem hat er sich an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gewandt, „um Aufklärung in der Sache zu erreichen.“

Auch Lärmbeauftragter reagiert

Am Donnerstag, als der „MM“-Bericht erschien, erhielt Plesch auch die lange erwartete Rückmeldung aus dem Büro des Landeslärmbeauftragten: „Ihr Vorgang wurde an die zuständige Fachabteilung abgegeben, die ihre Anfrage bearbeiten und direkt beantworten wird“, schreibt die Geschäftsstelle Lärmschutz. „Erste Regung vom Lärmschutzbeauftragten“, freut sich Plesch.

Das Verkehrsministerium will sich an diesem Freitag äußern. Die Pressestelle betonte, dass sie sich damit innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens befinde, habe sie ihre Stellungnahme doch für Donnerstag oder Freitag angekündigt.

