Umzugsbeitrag sorgt für Unmut

Die Mitglieder beim Odenwaldkulb (OWK) sind dafür bekannt, dass sie nichts so leicht aus der Ruhe und auf die Palme bringt. Mit einer Ausnahme: die Umsetzung und Gestaltung des vorgegebenen Mottos des Mathaisemarkt-Umzugs. Bei dem Thema, das in diesem Jahr lautet: „Schriesheim im Jahr 2064“ ist kaum ein Schriesheimer Verein vor Freude in die Luft gesprungen, es gab viele verdutzte Gesichter.“ Dem OWK fiel die Umsetzung „DokTor Schönheitsklinik Leiter Dr. Sommer“ zu, was den Mitgliedern so gar nicht gefiel und bei der Hauptversammlung zu heftigen und hitzigen Diskussionen führte.

Claudia Ebert hatte Bedenken, ein seriöses Ärztehaus zu verunglimpfen. „Das könnte zu Unstimmigkeiten und zu Missfallen führen“, so Ebert und Dieter Sauberbier ergänzte, dass es bei vielen „böse aufstoßen“ könnte. Als ein alternativer Vorschlag wurde „Wandern in der Zukunft“ in den Raum gestellt und die Abstimmung unter den Mitgliedern ergab volle Zustimmung. Und auch die ersten Ideen zur Umsetzung wurden laut – die Fußgruppe mit Rollstuhl und Rollator auszustatten.

Die Vorsitzende Friederike Meyenschein kritisierte die nicht nachzuvollziehenden Schikanen seitens der Verwaltung: „Da müssen Traktoren mit Rolle, die sowieso regelmäßig dem TÜV vorgeführt werden, noch einmal zur Abnahme.“ Ein weiterer Kritikpunkt war, dem sich auch die Mitglieder anschlossen, dass jeder der Umzugswagen von vier „Wagenengeln“ begleitet werden müsse, die dann auch noch namentlich gemeldet werden müssen. Absolut nicht nachvollziehbar sei ebenfalls gewesen, dass im vergangenen Jahr wegen Sturmwarnung der Umzug ausfallen musste, die Fahrgeschäfte aber weiter in Betrieb waren.

Sieben neue Mitglieder

Etwas erfreulicher waren da schon der Tätigkeitsberichte, vorgetragen von Willi Reinig und Wanderführer Bertold Pasch. Schriftführer Willi Reinig konnte über eine erfreuliche Mitgliederentwicklung berichten. Es gab im zurückliegenden Jahr einen Zuwachs von sieben neuen Mitgliedern, was den Verein auf 157 Mitglieder anwachsen ließ. Unterteilt sind diese in 154 Erwachsene, darunter 66 männliche und 91 weibliche, einem Jugendlichen und satzungsgemäß zwei Forstbeamte. Weiter berichtete er über einen gut besuchten monatlichen Seniorenstammtisch, bedauerte aber zugleich, dass es keine Seniorenwanderungen mehr gebe.

Beteiligt habe sich der Verein an der vom Schriesheimer Jägerstammtisch initiierten Müllsammelaktion. „Diese Aktion ist notwendig, auch wenn der wild abgelegte Müll weniger geworden ist“, warb er für eine Weiterführung Ende März. Gut besucht sei auch das Sommernachts-Grillfest auf dem Minigolfplatz gewesen. Die Kultur- und Wanderfahrt nach Celle, unter der Leitung von Claudia Ebert, nannte er ein wunderschönes, interessantes und abwechslungsreiches Erlebnis, das niemand so schnell vergessen werde.

Im zurückliegenden Jahr wurde natürlich auch wieder tüchtig gewandert. Darunter waren auch Touren für weniger durchtrainierte Wanderfreunde. Es ging auf eine Tageswanderung zum „Maudacher Bruch“, zum „Trifels“ oder in den Odenwald. An den angebotenen 16 Wanderungen haben 416 Wanderer teilgenommen, stieg Pasch in die Statistik ein. Erwandert wurden 163 Kilometer. Multipliziert mit den Teilnehmern ergeben sich daraus 4022 erwanderte Kilometer. Ferner wurden über 25 Kilometer geradelt. Die Touren vorbereitet haben 13 Wanderführer, die mit den Planungen und Vorbereitungen 650 Stunden aufgebracht haben. „Das entspricht einen durchschnittlichen Aufwand von 50 Stunden pro Wanderführer“, rechnete er vor. greg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020