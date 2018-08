Unbekannter bricht Container auf

In den Bürocontainer eines Kfz-Betriebs in der Feudenheimer Straße ist ein bislang Unbekannter in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 7.10 Uhr, eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter in den Container und durchsuchte dort sämtliche Schränke und Schubladen. Mit mehreren hundert Euro und diversen Unterlagen machte er sich anschließend wieder aus dem Staub.

Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018