Unbekannter tritt Autospiegel ab

Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend in Schriesheim den Außenspiegel eines Opels abgetreten. nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22.50 Uhr in der Wormser Straße. Anwohner hatten beobachtet, wie der Mann den Spiegel abtrat. Vor ihm war noch ein junger Mann, eventuell mit einem Rucksack, unterwegs. Ihm folgten zwei junge Mädchen, von denen Anwohner eines namentlich ermitteln konnten. „Eine Fahndung der Anwohner verlief ergebnislos, die Polizei wurde zunächst nicht verständigt“, heißt es im pressebericht. Erst am Tag danach wurde Anzeige erstattet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere den jungen Mann sowie das zweite junge Mädchen. sie bittet diese, sich unter Telefon 06203/6 13 01 beim Polizeiposten Schriesheim oder beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1 00 30, zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019