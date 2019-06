Untergrund ist in ständiger Bewegung

Ein breiter Spalt klafft zwischen den Terrazzo-Fliesen und zieht sich die Fuge entlang bis zur Ecke, an der die Sockelleiste abgefallen ist. An der Wand verläuft ein unregelmäßig geformter Riss, und Rosemarie Edelmann ist sicher, dass er in der letzten Zeit länger geworden ist. Die Ortsvorsteherin hat sich angewöhnt, die Friedhofskapelle genau zu beobachten, und sie weiß, viele Dorfbewohner tun das ebenfalls. „Das Thema beschäftigt mich jetzt schon meine ganze Amtszeit über“, sagt die Ursenbacherin, die sich mit dem „MM“ vor dem Gebäude getroffen hat.

Seit 15 Jahren steht sie dem Ortschaftsrat vor, und in ihrem ersten Jahr wurde hier bereits saniert. „Damals durchzog ein Riss die ganze Wand. Fundamente wurden gesetzt, der Schaden ausgebessert.“

1960 am Hang errichtet

Die Ursache liegt allerdings im wahrsten Sinne des Wortes tiefer. Um 1960 wurde die Kapelle errichtet: Weißer Putz, eine mehrflügelige Drahtglastür mit Metallverzierungen, ein Durchgang zum Friedhof. 1963 schlossen Gemeinde und Kirche einen Nutzungsvertrag; das Bauwerk steht in kommunalem Eigentum, die Kirche darf es nutzen.

Das Gefälle mag schon damals ein Problem gewesen sein – ein Teil des Gebäudes liegt zwei Meter tiefer als der andere. Altbürgermeister Peter Riehl gab ein geologisches Gutachten in Auftrag, sagt Edelmann: „Es hieß, dass die verschiedenen Erdschichten dafür sorgen, dass der Hang in Bewegung ist.“ Was für die Risse sorgt. Ein besonders großer ist an der Außenmauer zu sehen; Tafeln und Markierungspunkte geben Experten Auskunft, ob sich etwas „tut“.

Das Problem holte die Kommune nämlich 2012 wieder ein, als die Schäden erneut auftraten. 25 000 Euro wurden für ein Gutachten bereit gestellt, 2016 investierte die Stadt 40 000 Euro für Reparaturen. „Es war ein großer Aufwand“, erinnert sich Edelmann an die Pfähle, die im Erdreich versenkt wurden. Trotzdem hat sie den Eindruck, dass die Wände weiter in Bewegung sind.

Bauamtsleiter Markus Schäfer spricht indes nur von „äußerst geringfügigen Setzungen.“ Seit 2015 führe die Stadt Messungen durch, in Gesprächen mit einem Statiker wurde geklärt, ob Handlungsbedarf besteht: „Er hat keine Gefahr gesehen, dass das Gebäude abrutscht.“ Wenn trotzdem saniert werde, dann in größerem Umfang: „Mit 200 000 Euro ist es nicht getan, sondern wir sprechen von viel mehr Geld.“ Allerdings ist für ihn die Priorität nicht gar so hoch: „Wir haben dieses Jahr keine Mittel dafür im Haushalt eingestellt.“

Grundsätzliche Lösung: Neubau

In einem Punkt ist er sich mit Edelmann einig: Wenn überhaupt, sollte die Lösung des Problems „Abriss und Neubau“ heißen. Zum einen, weil die Kapelle nicht über sanitäre Anlagen verfügt. Zum anderen, weil ein Baumangel immer wieder Ärger macht: Da der Weg neben dem Gebäude zu schmal ist für schwere Maschinen, müssen Steinmetze mit Grabsteinen und allem Gerät durchs Gebäude fahren, um auf den Friedhof zu gelangen. Was danach eine aufwendige Reinigung des Gotteshauses erfordert.

Ob der Ortschaftsrat sich der Frage annimmt, sei nicht mehr ihre Sache, sagt Edelmann. Sie scheidet nämlich zum Ende der Legislatur aus dem Amt. Allerdings weiß sie, dass die Sorge um die Kapelle viele im Dorf umtreibt: „Immer wieder kamen Nachfragen.“ Sie denkt deshalb, dass das Thema zu den größeren Aufgaben des neuen Ortschaftsrats gehören dürfte. Der vielleicht eine dauerhafte Lösung findet.

