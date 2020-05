Unternehmen schwer getroffen

Drei Schriesheimer sind Stand Mittwoch am Coronavirus erkrankt, 17 haben sich davon erholt, und elf sind aktuell in Quarantäne, davon fünf, die von einer Reise zurückgekehrt sind: Diesen Überblick liefert Ordnungsamtsleiter Achim Weitz zum Beginn der Gemeinderatssitzung.

Sie findet in der Mehrzweckhalle statt, und wenn man die weit auseinander gestellten, hintereinander angeordneten Tische so sieht, hat man spontan den Eindruck einer Abiturprüfung. Doch die Sitzordnung hat ebenfalls mit dem Virus zu tun, genau wie die Berichte, die der Tagesordnung vorangestellt werden.

Bürgermeister Hansjörg Höfer schildert nämlich eingangs das Wochenende, als die Kindergarten- und Schulschließungen verhängt wurden, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Am Freitag habe die Stadt davon erfahren: „Täglich, fast stündlich kamen neue Verordnungen. Niemand von uns hat je so eine Situation erlebt, niemand hat geglaubt, dass wir so etwas erleben.“

Blick in entsetzte Gesichter

Er sei mit Unsicherheit konfrontiert worden, im Sozialamt hätten sich Menschen gemeldet, die auf Geldspenden in Form der Schriesheimer Strahler angewiesen seien: „Am Telefon lässt sich glücklicherweise vieles klären.“ Er habe viel Vertrauen in die Verwaltung erlebt in dieser Zeit, sagt Höfer, bevor Weitz fortfährt. „Die größte Herausforderung war die ständig wechselnde Rechtslage“, sagt auch er und schildert zum Teil widersprüchliche Regelungen, die nicht nur im Rathaus, sondern auch bei der Bevölkerung für Verwirrung sorgten. Letztlich habe vieles über ständig aktualisierte Meldungen auf der städtischen Homepage aufgefangen werden können. Es habe nur wenige Verstöße gegen die Kontaktverbote gegeben; weil sich viele Menschen an der Hesselbachquelle unweit von Wilhelmsfeld trafen, sei die einfach umgeleitet worden; als Hin und Her erlebte er die wechselnden Vorschriften für Winzer oder Fußpflegerinnen – immerhin, die Infektionszahlen seien in der Folge zurückgegangen.

Was Weitz besonders unangenehm war und ihm als belastende Erinnerung bleibt, war der Rundgang durch die Geschäfte, um den Inhabern die Zwangsschließungen mitzuteilen: „Da musste ich in viele entsetzte Augen blicken, das war keine sehr schöne Tätigkeit.“

Begleitet wurde er von Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger, der von Unsicherheit und Existenzängsten berichtet: „Die Unternehmen wurden schwer getroffen, die Angst war greifbar.“ Als kleinen Ausgleich veröffentliche die Stadt eine Liste, auf der etwa 50 Geschäftsleute mit ihren Abhol- und Lieferdiensten verzeichnet seien, darüber hinaus gebe es die Initiative „Schriese kaaf in Schriese“: Mit Kassenbons können sich die Kunden an einer Verlosung beteiligen. Die Stadt hat „Treuestrahler“ im Gesamtwert von 2000 Euro als Preise ausgelobt. Filsinger freut sich über die Resonanz: „Der Rücklauf ist sehr gut.“

Verhaltener Optimismus

Auch Weitz blickt mit verhaltenem Optimismus in die kommenden Wochen: Ab 4. Mai dürften die Friseure wieder öffnen; unklar sei noch die Lage für Kosmetik- oder Nagelstudios, für Lokale, Spiel- und Sportplätze. „Es scheint auch wichtiger zu sein“, bemerkt er bitter, „dass man die Bundesliga weiterführt, als dass unsere Kinder spielen dürfen.“

Apropos Kinder: Hauptamtsleiter Dominik Morast kündigt an, dass es ab kommender Woche wie überall im Land „Präsenz-Unterricht“ geben soll, vor allem für Schüler, die Abschlüsse, Abitur oder den Übergang in die weiterführende Schule vor sich haben. Was die Details angeht, verweist er darauf, dass zunächst die Ministerkonferenz abgewartet werden müsse. Aber grundsätzlich würden auch Kinder in die Notbetreuung aufgenommen, die erhöhten Förderbedarf, Sprachförderung oder eine Schutzbedürftigkeit aufweisen. Und auch solche aus beengten Wohnverhältnissen: „Aber wie soll das geprüft werden?“

Von Grippewelle „meilenweit weg“

Höfer berichtet, dass in der Schließzeit die Toiletten in der Kurpfalz-Realschule sowie der dortigen Grundschule saniert, ein Zimmer für die Schulsozialarbeiter hergerichtet und der Umzug der Stadtbibliothek bewältigt wurde; Morast kündigt mehr Reinigungsmaßnahmen an: „Das muss die Stadt nun stark in den Fokus nehmen.“

Aus dem Gemeinderat kommen überwiegend positive Reaktionen, doch einer ist anderer Ansicht. AfD-Rat Thomas Kröber erklärt: „Ich bin der Meinung, wir haben die Krise nicht wegen des Virus, sondern, weil wir diese Maßnahmen verordnet bekommen haben, diese massiven Einschränkungen der Grundrechte.“ Tatsächlich habe es keine erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu früheren Jahren gegeben: „Von den Zahlen der Grippewellen sind wir meilenweit weg.“ Den Eingriff in die Grundrechte nennt er unglaublich und unverhältnismäßig.

