Unterwegs kommt Inspiration

Anzeige

Die gerade noch amtierende Weinkönigin Lisa Menges bemerkte bei ihrer letzten Amtshandlung, dass Weinhoheiten und Reisen ebenfalls viel gemein haben. „Wir hatten nämlich viele Termine in diesem Jahr, die in weite Fernen gingen.“

In einer langen Tradition

Biografien und Werke einiger Künstler stellten dann Dr. Susanne Kaeppele und Dr. Christine Schumann von „Künstlernachlässe Mannheim“ vor. Sie betonten, dass für alle neun Künstler, deren Nachlässe in der Einrichtung aufbewahrt werden, Reisen ein zentrales Thema war. Darin standen sie in einer langen Tradition. Denn auch in früheren Zeiten holten sich Künstler in fremden Gefilden neue Perspektiven und Sichtweisen.

Norbert Nüssle verbrachte jede freie Minute in Frankreich, vor allem in der Bretagne. Willy Sohl dagegen zog es immer wieder nach Sylt. „Wie für mich geschaffen“, hat er die Wertigkeit der Insel für sich benannt.

Peter Schnatz, den Susanne Kaeppele als „armen Schlucker“ bezeichnete, konnte nur dann reisen, wenn Freunde ihn mitnahmen. Seinen Unterstützern gab er als Gegenleistung Bilder. Unfreiwillig weit herum kam dagegen Hans Graeder als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Dr. Schumann dazu: „Er hat Dinge gesehen, die in seinen Bildern zu erahnen sind.“ Ganz anders Gabi Dahms. Sie reiste nach Ostasien, entdeckte dort den Taoismus und brach zu einer Reise in ihr eigenes Ich auf. Franz Schömbs wiederum sah Reisen nicht als Selbstzweck, sondern war unterwegs, um Finanziers für seine Filme zu finden.

So vielfältig die Motive der Künstler, auf Reisen zu gehen, so vielfältig sind auch ihre Werke, von gegenständlich bis abstrakt. Wer die Geduld aufbringt, sich darin zu vertiefen, wird reich belohnt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018