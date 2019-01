Urgestein grüner Kommunalpolitik

Als Annalena Baerbock vor elf Tagen in Schriesheim spricht, da ist die Jubilarin natürlich mit dabei. Zwei Epochen grüne Parteihistorie treffen aufeinander. Denn als die jetzige Bundesvorsitzende 1980 geboren wird, zieht Gisela Reinhard als erste Grüne in den Schriesheimer Gemeinderat ein. 17 Jahre später holt sie als Bürgermeister-Kandidatin gegen den legendären Amtsinhaber Peter Riehl immerhin 17 Prozent. Nicht nur in der Geschichte der Grünen, sondern auch in der Schriesheimer Kommunalpolitik hat Gisela Reinhard ihren festen Platz. Heute feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Ihr Erfolg ist umso erstaunlicher, als sie keine gebürtige Schriesemerin ist, sondern 1944 im Ruhrgebiet geboren wird, genauer gesagt in Essen. Das Studium der Theologie und Pädagogik führt sie nach München und Tübingen, ihre damalige Partnerschaft in die Kurpfalz.

Für Aufarbeitung der Geschichte

Lehrer-Stellen in Buchen und im Sozialen Brennpunkt im Mannheimer Stadtteil Waldhof wecken politisches Bewusstsein, zumal es gerade die Zeit der „68er“ ist. Einem Zusatzstudium der Sonderpädagogik folgen die Tätigkeit an der Erich-Kästner-Schule in Ladenburg und 1972 der Umzug nach Schriesheim.

Als sich Ende der 1970er Jahre die Grünen konstituieren, da gehört die überzeugte GEW-Gewerkschafterin zu deren Gründermüttern auf Kreis- und Ortsebene. 1980 schafft sie den Einzug in den Gemeinderat – zu einer Zeit, als die Grünen für die Etablierten noch Parias sind. „Neubürgerin, Frau, Grüne – das war eine dreifache Minderheitenposition“, erinnert sie sich später an ihre Anfänge.

Ihre Ziele tun ein Übriges, dass sie dem Establishment vor Ort ein Dorn im Auge ist. So widmet sie sich dem Thema Vergangenheitsbewältigung – in Schriesheim bis dahin ein Tabu, wie 1988 die erbitterte Diskussion um die von ihr unterstützte Anbringung einer kleinen Gedenktafel an der ehemaligen Synagoge zeigt.

Ein wenig müde von derartigen Kämpfen, vor allem jedoch aus privaten Gründen, macht sie 1989 Pause von der Politik und scheidet aus dem Gemeinderat aus. Doch acht Jahre später ist sie wieder da – und wie! Als Überraschungskandidatin ihrer Partei gegen Peter Riehl. Mit 17 Prozent holt sie das beste Ergebnis seiner drei Gegenkandidaten – im Nachhinein betrachtet, bereitet sie damit den Weg für den Sieg ihres Parteifreundes Hansjörg Höfer 2005.

Den Schwung von 1997 nutzt sie zum Comeback 1999 mit erfolgreicher Kandidatur für den Gemeinderat, in dem sie ihren früheren Themen Soziales, Jugend, Geschichte treu bleibt. 2014 verpasst sie den Wiedereinzug ins Gremium knapp – das schmerzt. Inzwischen liebt sie es, die freie Zeit zu nutzen – für die Familie und ihr Hobby, das Malen.

