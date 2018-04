„Urgestein ist von uns gegangen“

Anzeige

Riehl: „Hat mich immer gefördert“

Höfers Vorgänger Peter Riehl beklagt den Verlust eines Freundes, „der mich von Anbeginn an gefördert hat.“ Dies habe bereits in seinem 15. Lebensjahr im „Liederkranz“ begonnen und reiche bis zu seiner ersten Bürgermeisterwahl 1973: „Ich habe ihm sehr viel zu verdanken.“

„Der Name Peter Hartmann ist untrennbar mit dem Rhein-Neckar-Kreis verbunden“, erklären Landrat Stefan Dallinger und sein langjähriger Vorgänger Dr. Jürgen Schütz in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Über die vielen Jahre der Verbundenheit ist eine persönliche und tiefe Freundschaft gewachsen.“

Anerkennung auch von Grünen

Zu Hartmanns Tod äußert sich auch der grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl, der mit ihm 15 Jahre lang im Kreistag saß: „Politisch lagen wir gewiss oft nicht auf einer Wellenlänge, aber die menschliche Begegnung mit ihm war immer sehr angenehm.“ Sckerl zollt „hohen Respekt vor seiner großen Lebensleistung: Schade, dass wieder ein Urgestein und Charakterkopf von uns gegangen ist“, so der Grünen-Politiker.

„Der Tod von Peter Hartmann berührt mich persönlich sehr“, bekennt CDU-Bundestagsabgeordneter Karl Lamers: „Er war ein einzigartiger Mensch. Ich habe ihn bewundert für all das, was er in seinem aktiven Leben geleistet hat.“ Seine Verbundenheit mit Schriesheim habe er dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er bis zuletzt an wichtigen Ereignissen teilgenommen habe: „Ich habe ihn vermisst, wenn er mal nicht da war. Ich bete für ihn.“ -tin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018