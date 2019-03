Veranstaltung über Grundwasser

Zu einer Info-Veranstaltung zum Thema „Unser Trinkwasser. Herkunft-Qualität-Zusammensetzung– gesundheitliche Aspekte“ laden die Schriesheimer Grünen am Donnerstag, 28. März, um 20 Uhr in den „Goldenen Hirsch“ ein. Referenten: Christian Wolf (Dipl.-Geologe) und Dr. Manfred Mayer (Umweltmediziner). Das Trinkwasser in Schriesheim, Altenbach und Ursenbach hat drei verschiedene Qualitäten. Der größte Teil von Schriesheim wird mit Grundwasser aus Ladenburg versorgt, das östliche Schriesheim mit Quellwasser und die Stadtteile mit Grundwasser aus Weinheim.

In der Info-Veranstaltung werden viele Informationen über die Herkunft des Trinkwassers, über die Qualität und über gesundheitliche Aspekte geliefert. red

