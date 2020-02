Veranstaltungsreiheläuft aus

Fritz Kuhn, der Stuttgarter Oberbürgermeister, war zu diesem Anlass da, viele andere grüne Landespolitiker auch; doch in diesem Jahr und in Zukunft gibt es die „Marktgespräche“ der Schriesheimer Grünen nicht mehr. Dies teilte die Kreisvorsitzende Fadime Tuncer am Mittwoch dem „MM“ mit. Grund: Es werde immer schwieriger, zu diesem Termin unmittelbar nach Fasnacht Spitzenpolitiker als Redner zu gewinnen. „Der neue Vorstand unseres Ortsverbandes ist zudem grundsätzlich zu dem Schluss gekommen, dass der Mathaisemarkt politikfrei sein sollte“, so Tuncer. Außerdem wolle man am Donnerstagabend dem dort neu installierten „Mediterranen Abend“ keine Konkurrenz machen. -tin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020