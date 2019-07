Verantwortung in schwieriger Zeit

Ein solch reges Interesse der Bürger wünschen sich die Kommunalpolitiker wohl für jede ihrer Zusammenkünfte. Sämtliche Stühle im Ratssaal und dem angrenzenden Beratungszimmer sind besetzt, sogar im Gang sitzen Interessierte. Immerhin ereignet sich Wichtiges: Die am 26. Mai gewählten Stadträte werden für die nächsten fünf Jahre verpflichtet, die ausscheidenden verabschiedet.

Mit letzterem beginnt dieser lange Abend. Bürgermeister Hansjörg Höfer, mit der Amtskette drapiert, dankt den ausscheidenden Stadträten für ihren Einsatz: „Sie haben geholfen, dass unsere Gesellschaft nicht auseinanderbricht.“

In der zurückliegenden Legislaturperiode seien wichtige Entscheidungen getroffen worden, allen voran die Sanierung im Schulzentrum, aber auch für die Neubauten des Horts und des Kindergartens Kurpfalzstraße. In vielen Sitzungen war die Bewältigung der Flüchtlingskrise ein Thema: „Dass wir 230 Flüchtlinge untergebringen mussten, schlägt sich im Stadtbild nicht nieder.“ Neu aufgeschlagen sei auch das große Thema Wohnungsnot.

Fünf Gemeinderäte sind künfig nicht mehr dabei: Heinz Kimmel, Barbara Schenk-Zitsch und Bernd Trotte hatten nicht mehr kandidiert – Kimmel (FW) aus Altersgründen, Schenk-Zitsch (Grüne) nach Konflikten in ihrer Fraktion; Trotte (Grüne) engagiert sich allerdings weiter im Ortschaftsrat Ursenbach, in dem er am Vorabend zum Vize-Ortsvorsteher gewählt wurde.

Der junge Philipp Jäck (CDU) hat aus beruflichen Gründen bewusst auf einem hinteren Platz kandidiert, Irmgard Mohr wurde Opfer der Tatsache, dass die SPD einen Sitz verlor. Bei der Verabschiedung ist sie aus Krankheitsgründen nicht anwesend, Barbara Schenk-Zitsch im Urlaub.

Würdigung für Heinz Kimmel

Stellvertretend für alle würdigt Höfer Heinz Kimmel, der 35 Jahre lang Stadtrat und von 1993 bis 2014 Vize-Bürgermeister war. „Wir sind 1984 gemeinsam in den Gemeinderat eingezogen“, erinnert Höfer. Im Rathaus sei Kimmel sehr geschätzt gewesen: „Sie haben hingeschaut, wo andere wegsehen“, lobt Höfer, „und Sie haben immer nach Lösungen gesucht, auch wenn diese manchmal unkonventionell waren, etwa, als Sie einen Lkw anboten.“ Höfer spielt damit auf die Diskussion über die Zukunft des Kerg-Museums an. Damals bot Kimmel an, die – ihm ein wenig suspekten – abstrakten Werke mit dem Lkw einfach abzufahren.

Gerührt dankt Kimmel seinerseits vor allem seiner Familie, seiner Fraktion und den Gemeinderatskollegen. Vor allem die Arbeit im Bauausschuss sei jedoch nicht einfach gewesen: „Hier gewinnt man Freunde und verliert Freunde.“ Kimmel, von Beruf Inhaber eines Floristikbetriebes, erinnert sich an einen Ortstermin, bei dem der erboste Nachbar ihm zurief: „Bei Ihnen kaufe ich keine Blumen mehr!“ Und er erinnert an manche strittige Entscheidung, etwa den Bau eines Sendemastes, der damals von den Grünen (unter ihnen der jetzige Bürgermeister) strikt abgelehnt wurde: „Heute fahren wir alle täglich vorbei.“ Und so appelliert Kimmel an das Gremium: „Vergesst die Besserwisserei, zieht an einem Strang für Schriesheim!“

Ursenbach als Vorbild

Ebenfalls verabschiedet wird die scheidende Ortsvorsteherin von Ursenbach, Rosi Edelmann, deren Nachfolgerin am Vorabend gewählt wurde: „In Ursenbach hat man über die Nachfolge vorher geredet und es dann in der Sitzung geschafft, ohne Diskussion offen abzustimmen und geschlossen einen Kandidaten zu wählen“, formuliert Höfer in Anspielung auf Altenbach, wo es bekanntlich sehr viel konfliktreicher zuging.

Den neuen Stadträten dankt Höfer für ihre Bereitschaft, „in schwieriger Zeit Verantwortung zu übernehmen.“ Danach verpflichtet er das am 26. Mai gewählte und um zwei auf 28 Mitglieder vergrößerte Gremium, darunter sieben Neulinge: Claudia Kockrow und Gerlinde Edelmann (Grüne Liste), Christiane Haase (CDU), Ulrike von Eicke und Polwitz (FDP), Liselore Breitenreicher (BgS), Thomas Kröber (AfD). Hans Beckenbach war entschuldigt und wird später verpflichtet.

