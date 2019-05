Verein ist erfolgreich und zukunftssicher

Gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Turnvereins (TV), der mit seinen aktuell 1624 Mitgliedern zu einem der größten Vereine im Ort zählt, äußerte sich der Vorsitzende Jürgen Busch enttäuscht über die geringe Teilnehmerzahl bei der Jahreshauptversammlung. Er richtete seinen Dank an die neue Geschäftsführerin Patricia Barendt, die das Amt von ihrem langjährig tätigen Vorgänger Peter Kanzler übernommen hatte. Mit seiner Unterstützung habe sie sich sehr gut in die Materie eingearbeitet. „Dass wir sie für dieses Amt gewinnen konnten, ist ein Glücksfall“, dankte Jürgen Busch.

Wo Patricia Barendt ihr Büro haben wird, ist aber noch unklar, denn die bislang von Peter Kanzler genutzten eigenen Räume ständen nicht zur Verfügung. Von Seiten der Stadt habe es keine Unterstützung gegeben, das Vereinsheim sei ungeeignet und das Angebot, in der Oberstadt einen Raum in eigener Regie auszubauen und als Gegenleistung ein Jahr keine Miete zu zahlen, sei an den Kosten gescheitert. „Wir hatten für den Umbau 25 000 Euro festgelegt“, informierte Jürgen Busch.

Investitionen verdoppelt

Viele Arbeiten könnten aber doch nicht in Eigenleistung getätigt werden, außerdem seien die Zuschüsse geschrumpft. So hätte sich die Investition verdoppelt. „Das konnten wir uns einfach nicht leisten. Es hat sich aber eine Alternative gefunden und wir konnten eine Geschäftsstelle in der Steinachstraße 3 einrichten“, informierte er weiter. Diese sei dem Verein von Thomas Bloemecke angeboten worden. Jürgen Busch freute sich, der Versammlung nun berichten zu können, dass die Einrichtung der neuen Geschäftsstelle unter dem geplanten Budget lag.

„Wir haben zwei große Brocken erfolgreich gemeistert und den Verein zukunftssicher gemacht“, fasste er zusammen. Eine bittere Pille sei aber, dass die stellvertretende Schriftführerin sich nicht mehr zur Wahl stelle. „Wir wollen diesen Posten innerhalb des Vereins besetzen und deshalb eine Stellenausschreibung mit dem Tätigkeitsbereich anfertigen“, versprach der Vorsitzende. Gesucht werde ein Kandidat mit gesundem Menschenverstand.

Was das Sportliche betrifft, stehe der Verein sehr gut da, auch wenn sich die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vorjahr um acht verringert habe. Die größte Gruppe seien noch immer Mädchen unter 18 Jahren. Ein Erfolgsmodell nannte Busch die Kooperation mit dem Heinrich-Sigmund Gymnasium. Die größte Abteilung sind die recht erfolgreichen Handballer. Bedauerlicherweise sind die Frauen zum Saisonende in die Verbandsliga abgestiegen, doch der 1. und 2. Herrenmannschaft gelang der Aufstieg in die Kreisliga zwei bzw. in die Kreisliga drei. Unschlagbar seien die Floorballer. Im Kleinfeld gewannen sie den Titel des Süddeutschen Meisters, während die 1. Herrenmannschaft in die erste Bundesliga aufstieg. Die Tischtennisabteilung musste wegen ihrer erfolgreichen Arbeit sogar eine Warteliste einführen, ebenso die Abteilung Kinder- und Jugend Turnen. greg

