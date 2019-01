Verein schon zu Beginn des Jahres gewachsen

Zu den Höhepunkten im Wanderjahr gehört beim Odenwaldklub (OWK) die Ehrungsfeier: Hier werden fleißige Wanderer für die Teilnahme an den vielfältigen Vereinsaktivitäten belohnt. „Die Ehrung bedeutet auch Hochachtung für Leistungen und den Willen, etwas zur Gemeinschaft beizutragen“, eröffnete die Vorsitzende des OWK Schriesheim, Friederike Meyenschein, den Abend im Gasthaus Hauser. Sie freue sich, dass der Verein bereits zu Beginn des neuen Jahres um drei weitere Mitglieder gewachsen sei. Zwei neue Ehrenmitglieder hat er seit diesem Abend nun auch (siehe Artikel „Ehrungen“).

In ihren Grußworten bezeichnete Barbara Schenk-Zitsch, die zum letzten Mal als Bürgermeisterstellvertreterin das Stadtoberhaupt Hansjörg Höfer bei der Feier vertrat, den OWK als einen bedeutenden Verein für Schriesheim und seine Bürger. Er habe Vorbildfunktion und bringe die Menschen an die frische Luft, in Bewegung und weg von Fernseher und Internet. Der Verein verfolge aber auch eine kulturelle Aufgabe, er betreibe Heimatpflege und beteilige sich an Putzaktionen in der Stadt. Schenk-Zitsch dankte der Vorsitzenden („die Gallionsfigur des OWK“) und den Mitgliedern im Namen der Stadt für ihren Einsatz.

Um den Abend gemütlich und unterhaltsam zu gestalten, gab es auch in diesem Jahr wieder ein Ratespiel, bei dem jeder, der als erster die richtige Antwort gab, eine kleine Aufmerksamkeit erhielt, die im direkten Zusammenhang mit der Antwort stand. Schnell und turbulent ging es dabei zu, überschlugen sich im Eifer des Gefechts doch die Antworten, so dass es immer schwerer wurde, den Sieger zu ermitteln. Gefragt wurde etwa nach dem Unwort des Jahres, nach dem Baum und der Blume des Jahres oder danach, aus wie vielen Kräutern der „Jägermeister“ besteht. greg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019