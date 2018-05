„Vereinsleben leidet unter den Sicherheitsauflagen“

Anzeige

Am Ende ging es doch noch turbulent zu: Wer bis zum vorletzten Tagesordnungspunkt im Ratssaal ausgeharrt hatte, durfte im Gemeinderat eine heftige Diskussion erleben und das, obwohl sich in der Sache fast alle einig waren. Diese Sache, die Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen, wurde von der Grünen Liste (GL) per Antrag auf den Tisch gebracht.

„Wir halten die Sicherheitsmaßnahmen, die die Stadt in letzter Zeit bei Veranstaltungen fordert, für übertrieben“, hieß es darin(wir haben berichtet), gefolgt von der Forderung nach einem Gutachter, der sie auf den Prüfstand stellen sollte sowie der Verpflichtung der Verwaltung, die Kosten für von ihr geforderte Sicherheitskräfte zu übernehmen.

Die Initiatoren Bernd Molitor und Fraktionssprecher Christian Wolf ließen dem eine ausführliche Begründung folgen und kritisierten das Vorgehen der Stadt bei einzelnen Veranstaltungen: Die „Ökostromer“ hätten bei einer Messe in der Mehrzweckhalle keine Flugblätter auslegen dürfen, eine Holztheke sei „zerschlagen“ worden, und im Zehntkeller dürften keine Kerzen mehr stehen; alles werde mit Brandgefahr begründet, während der „Jazzpoint“ am Straßenfest wegen der schmalen Straße nicht mehr am gewohnten Platz errichtet werden dürfe. Molitor beklagte, dass mit den Vereinen nicht nach Lösungen gesucht werde: Kerzen könnten in sandgefüllte Gläser gestellt, Bühnen mit klappbaren Elementen ausgestattet werden.