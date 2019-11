„Verhalten hinterfragen“

Kaum ein Platz war frei geblieben an diesem Mittwochabend in der evangelischen Stadtkirche: Zum Buß- und Bettag war der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, nach Schriesheim gekommen. Pfarrerin Suse Best war die Freude über den hohen Besuch anzumerken. „Als ich erfuhr, dass der Landesbischof hierher kommen will, habe ich natürlich nicht nein gesagt“, meinte sie und entlockte der Gemeinde ein Schmunzeln. Auch Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller zeigte sich erfreut über den Besuch des Landesbischofs. „Ich sehe das als Stärkung eines Tages, der immer mehr zu verschwinden droht“, sagte sie.

Folgen des Klimawandels

„Der erste macht das Licht an“ – unter dieses Motto stellte Cornelius-Bundschuh seine Predigt anlässlich des Buß- und Bettages – eines Feiertages, der erst im 19. Jahrhundert eingeführt wurde und dazu dienen soll, über die eigenen Sünden nachzudenken. Wie er sein Motto verstanden wissen wollte, erläuterte der Landesbischof in seiner Predigt: „Wenn das Licht angeht, sehen alle klar, sehen ihre Schuld, übernehmen Verantwortung.“ Allerdings sei dieses Licht kein Grund, sich zu schämen oder zu erstarren. Gottes Güte bringe den Menschen dazu, sich zu bessern, sein Verhalten zu verändern. „Dieses Licht ist kein greller Scheinwerfer, es ist ein warmes Licht“, sagte er.

Von der Verantwortung spreche dieses Prinzip den Menschen aber nicht frei. Gerade der Klimawandel zeige, wie eng das, was die Leute persönlich tun, mit dem Schicksal anderer auf der Welt verknüpft sei. Schon heute müssten Menschen unter den Klimafolgen leiden – ganz zu schweigen von folgenden Generationen, so Cornelius Bundschuh. Er warf dabei die Frage auf: „Ist unser Verhalten wirklich enkeltauglich?“ tge

