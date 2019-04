Verkehrsverein bestätigt Führungsteam

Irmgard Mohr bleibt Vorsitzende des Verkehrsvereins Schriesheim. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde die SPD-Stadträtin einstimmig in ihrem Amt bestätigt, das sie seit vier Jahren innehat. „Allerdings muss ich heute sagen“, betonte sie in ihren Dankesworten, „dass dies meine letzte Amtsperiode ist.“ In zwei Jahren will die heute 72-Jährige nicht mehr kandidieren.

Ähnliches gilt für Geschäftsführerin Ingrid Steck, die mit Irmgard Mohr aus dem Vorstand ausscheiden wird. Jedoch gibt es auch neue personelle Perspektiven: Neben den bisherigen Mitgliedern wurde unter anderem Barbara Schenk-Zitsch neu in den Beirat gewählt.

Zahlreiche Aktivitäten

Dieses Engagement ist keineswegs selbstverständlich, wie die Vorsitzende in ihrem Dank an das Team erinnerte: „In anderen Vereinen, in denen man singt, musiziert oder Sport treibt, verbringt man Freizeit“, beschrieb sie den Unterschied: „Im Verkehrsverein hat man nur zu arbeiten“, scherzte sie. „Es macht einfach Freude, gemeinsam etwas für unsere Stadt zu tun“, ergänzte ihr Stellvertreter Joachim Müller jedoch: „Denn man erhält viel positives Feedback sowohl von Einheimischen als auch von Auswärtigen.“

Was der Verein mit seinen 128 Mitgliedern für Schriesheim leistet, das wurde im Rechenschaftsbericht des Vorstandes überdeutlich: Wein- und Rotweinwanderung, Maibaum und Martinsumzug, Mathaisemarkt-Mottowagen und Schriesheim-Stand auf dem Maimarkt, Flohmarkt und Jazz-Point beim Straßenfest - der Verkehrsverein ist ein Herzstück des gesellschaftlichen Engagements in Schriesheim.

Hinzu tritt der Bereich Ortsbildverschönerung, etwa durch den Blumenschmuck am Kanzelbach, am Bachschlössel und an der Talstraße, wofür Mohr den Floristik-Geschäften Edelmann und Kimmel dankte. Ehrenmitglied Karl-Heinz Schulz wiederum pflegt den kleinen Weinberg auf dem Festplatz, und das mit Erfolg: „Er bringt sowohl einen Secco als auch einen Weinbrand hervor.“

Großer Resonanz erfreuen sich die Stadtführungen von Irmgard Mohr und Karl-Heinz Schulz. Dabei gibt es ein Glas Secco im Hof von Inge und Hans Edelmann: „Die Teilnehmer sind regelmäßig begeistert von dieser wunderschönen Ecke.“

Drei Persönlichkeiten bzw. Organisationen, die durch ihre langjährige Mitgliedschaft den Erfolg des Vereins mit ermöglicht haben, wurden für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt: Die Gastwirt-Familie Opfermann, für die Jürgen Opfermann anwesend war, die Winzergenossenschaft, vertreten durch den Vorsitzenden Karlheinz Spieß, sowie Ehrenmitglied Frieder Habenicht. Während Spieß nicht mehr wusste, wie es damals zum Beitritt der WG kam („Da war ich noch gar nicht geboren“), konnte sich der 80-jährige Habenicht nach nur kurzem Nachdenken gut daran erinnern: „Der frühere Vorstand Lotz hat mich damals geworben.“

Beredter Dank für das Engagement des Verkehrsvereins kam vom Bürgermeister: „Die Arbeitsleistung des Vereins wird sichtbar, wenn man all seine Aktivitäten in einen Kalender einträgt“, betonte Hansjörg Höfer: „Im Rathaus genießen Sie ein hohes Ansehen“, versicherte Höfer.

Abgerundet wurde die gute Stimmung durch den Kassenbericht von Schatzmeisterin Renate Moch. Angesichts der guten Bilanz übernahm der Verein für jeden Anwesenden die Kosten für ein Getränk.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.04.2019