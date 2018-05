„Verlegen allein bringt nichts“

Anzeige

Sie, Joachim Maier und fünf weitere Unterstützer hatten viele hunderte Stunden Archive gewälzt und Menschen befragt, um Informationen über die Opfer herauszubekommen. Sogar Reisen ins Ausland nahmen sie dabei auf sich. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber ein Dienst an der Erinnerungskultur in Schriesheim“, wissen sie.

Die Familie Schlösser etwa gehörte zu den Schriesheimer Juden. Sie flohen im November des Jahres 1933 in die Niederlande, wurden aber nach dem Einmarsch der Deutschen in ein Konzentrationslager deportiert. Der Sohn der Familie, Alfons Schlösser, kam 1944 in der Umgebung von Auschwitz zu Tode. Seine Eltern und die Tochter Gerda starben 1943 im Vernichtungslager Sobibór in den Gaskammern.

Ein weiterer Stolperstein ist Karl-Heinz Klausmann gewidmet. Er wurde als Kind von protestantischen Christen in Schriesheim adoptiert, getauft und konfirmiert. Da er jedoch keinen „Ariernachweis“ vorweisen konnte, war auch er von Deportation bedroht und musste nach Frankreich fliehen. Dort schloss er sich den Widerstandskämpfern an und wurde gefangen genommen, doch er schaffte es wieder, den Nazis zu entfliehen. Als der Krieg schon fast beendet war, ist Klausmann in einem Nachhutgefecht am 7. Mai 1945 doch noch gefallen.

Immer wieder gesellten sich Anwohner der Häuser, vor denen Stolpersteine verlegt sind, zu der Führung und lauschten dem Schicksal der Menschen, die vor ihnen dort gelebt hatten. „Mir war klar, was der Stein bedeutet, aber ich habe mich mit dem Menschen, für den er verlegt wurde, nie beschäftigt. Deshalb ist das jetzt umso spannender für mich“, betonte eine Anwohnerin.

Insgesamt fünf Stationen lief die Gruppe an. An einigen waren die Stolpersteine schon etwas verwittert und mussten von Monika Stärker-Weineck erst wieder poliert werden. Andere schimmern nach wie vor blitzeblank – von den vielen Füßen, die täglich darüber laufen, so etwa in der Kirchgasse.

„Die Führung hat sich definitiv gelohnt, denn sie hat die Menschen und deren Schicksal wieder ins Gedächtnis gerufen“, resümierte Monika Stärker-Weineck nach dem zweieinhalbstündigen Rundgang durch die Schriesheimer Innenstadt. „Die Teilnehmer waren alle sehr interessiert, haben viele Fragen gestellt. Und so haben wir das, was wir erreichen wollten, auch erreicht.“

Am 5. Juli sollen in Schriesheim elf neue Stolpersteine verlegt werden, hinter denen wieder elf Schicksale von Menschen stehen, die durch den Nationalsozialismus vertrieben wurden und sterben mussten. Zur Verlegung wollen rund 15 Nachkommen der Familien Oppenheimer und Marx aus den USA nach Schriesheim kommen. Stärker-Weineck ist sich sicher: „Das wird sehr emotional werden. Aber es ist sehr schön, dass unsere Arbeit auch im Ausland so gewürdigt wird.“

