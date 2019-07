Vertrauensvolle Arbeit im Gremium zukünftig erschwert

Betrifft Artikel „Wahl in einem gespaltenen Gremium“ und Kommentar „In keinem Verhältnis“ vom 13. Juli

Nach der letzten Wahl zum Ortschaftsrat besaß ich die Hoffnung, dass die Zeit endlich vorüber ist, wo man im Gremium die Vorschläge nicht akzeptiert, wenn sie aus der „falschen“ politischen Richtung stammen oder man sich darauf berief, „das haben wir aber schon vor längerer Zeit zuerst vorgetragen“. Dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern sich alle gemeinsam für eine positive Entwicklung des Ortsteils engagieren. Diese Hoffnung ist seit dem 11. Juli in weite Ferne gerückt.

Statt sich zu Beginn der neuen Legislaturperiode gemeinsam an einen Tisch zu setzen, einen Masterplan für die kommenden fünf Jahre zu erarbeiten, welche Ziele man kurzfristig beziehungsweise langfristig erreichen möchte, um den Ortsteil für die Zukunft positiv entwickeln zu können, ist der Graben im Gremium tiefer geworden, und die Sitzungen werden in gewohnter Weise verlaufen. Ansehen und Sympathie hat das Gremium am 11. Juli verloren, nicht die Grüne Liste.

Großer Rückhalt vor Ort

Auch wenn ich kein Mitglied der „Grünen Liste Altenbach“ bin, so erkenne ich trotzdem das sehr große Engagement an, das sie speziell für den Ortsteil leistet. Dass dies auch von anderen Bürgern des Ortsteils so gewertet wird, zeigt zum einen das Wahlergebnis und die Tatsache, dass sie eine vollständige Kandidatenliste mit 20 Bewerbern/innen aufweisen konnte – gegenüber den „großen“ traditionellen Parteien, die trotz intensivster Bemühungen gerade mal vier beziehungsweise sieben Bewerber/innen vorweisen konnten. Was ja nicht gerade auf einen großen Rückhalt in der Bürgerschaft schließen lässt.

Es ist offensichtlich, dass Kandidaten/innen, die in den zurückliegenden fünf Jahren nicht einmal eine Ortschaftsratssitzung besuchten, aber plötzlich wie Phönix aus der Asche ein halbes Jahr vor der Wahl mit dem „gewohnten Programm“ (Stärkung der Vereine, Herrichtung der Waldwege und Soziales) auf der politischen Bühne auftauchen, um nach der Wahl wie eine Sternschnuppe wieder zu versinken, für die Bürger nicht attraktiv sind.

Ein Trend zur Suburbanisierung in Deutschland lässt die Speckgürtel wachsen. Ein Trend, von dem auch Altenbach durch seine Nähe zum Tunnel, günstigeren Grundstückspreisen und angenehmeren klimatischen Bedingungen profitieren könnte. Dazu müssen allerdings bestimmte infrastrukturelle Voraussetzungen geschaffen werden. Bedeutende, schwierige Aufgaben für die kommenden fünf Jahre. Ist dieses Gremium diesen Aufgaben gewachsen? Zweifel sind angebracht.

