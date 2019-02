Wer an jenem Abend auf die Liste der präsentierten Weine blickt, der ist überrascht: Zwei der bisherigen Teilnehmer lassen sich wegen anderer Termine entschuldigen, zwei andere stellen gar keine Weine. „Früher hätte es sowas nicht gegeben“, meint ein langjähriger Gast. Wilhelm Müller, inzwischen Doyen der Schriesheimer Winzer, erinnert auf Grund seines 40. „Jubiläums“ in einem wie stets packenden Vortrag an frühere, man mag sagen: bessere Zeiten.

„1979 stand ich das erste Mal hier“, erinnert er sich: „Ich stand mehr unter Strom als das Mikrofon.“ Damals ist er der Jüngste in der Riege der honorigen Winzer, an die er jetzt erinnert: „Viele sind nicht mehr da“.

So Schorsch Hauser, „für den der Zehntkeller zweites Wohnzimmer war“, Hans Wehweck, Jens Bartsch, „der den ersten Barrique ausbaute, als viele von uns nicht wussten, wie man das schreibt“, der Jäcke Lui und der Majer, der Bio-Winzer Pfisterer, „der auch schon so biologisch ausgesehen hat“, Gerhard Teutsch, der Philosoph unter den Winzern.

Dank an Friedrich Ewald

Und natürlich Friedrich Ewald, 40 Jahre Chef der Winzergenossenschaft. 120 Weinhoheiten hat er in dieser Zeit vorgestellt – und geküsst. „Wie verkraftest Du, dass Dir dies künftig fehlt?“, fragt Müller, hat für ihn sicherheitshalber aber Trost parat: eine Packung Ferrero-Küsschen.

„Es ist schwer, nach Wilhelm Müller zu reden“, bekennt Georg Bielig: „Er redet uns Junge an die Wand.“ Und merkt in dem Moment, in dem er dies sagt, dass er längst zu den alten Hasen gehört: „Als echter Schriesemer habe ich mir für den Mathaisemarkt natürlich eine Woche Urlaub genehmigt.“ Und das, wo er ja viel zu tun hat. Immerhin baut er 28 Rebsorten an. An jenem Abend präsentiert er einen Rosé.

Doch mindestens ebenso liegt ihm der Weißburgunder am Herzen – ebenso wie Max Jäck, dessen Wein er präsentiert: „Gewachsen in den drei besten Schriesheimer Lagen“.

Auch das Weingut Majer stellt einen Weißen aus erster Lage. „Denn er braucht viel Sonne“, erläutert Harald Weiss, der ihn stellvertretend erläutert. Seine WG-eigenen Tropfen sind ein Chardonnay und zum Abschluss eine Spätlese. „Die Süßen sind bei uns eigentlich nicht so bekannt“, betont Weiss: „Drei Viertel der WG-Weine sind trockene.“ Doch der Superjahrgang 2018 bietet die Chance zu einer solchen Auslese.

Weiss nutzt auch die Gelegenheit, zu den Veranstaltungen im Zehntkeller einzuladen: zu Live-Musik, guten Weinen sowie Speisen von Ochs und Schwein. Besonders wirbt er für den Zehntkeller-Mittwoch – „auch wenn die Zeiten, in denen man im kleinen Keller nicht umfallen konnte, vorbei sind“, wie er bekennt und anfügt: „Für immer vorbei.“ -tin

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019