Vielen die Lebensqualität erhalten

„Ein blinder Mensch ist ein toter Mensch“, lautet ein bitteres Sprichwort in Peru. Denn wer in dem armen Land blind ist, der kann nicht arbeiten, seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, ist zum Leben in Armut verurteilt. Insofern darf man sagen: Dieter Lebherz, der sich seit Jahren für die Augenheilkunde in Peru und anderswo in der Dritten Welt engagiert, hat vielen Menschen Lebensqualität, ja Leben an sich bewahrt. Am Sonntag feiert das Ehrenmitglied des „Deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit“ in Schriesheim seinen 80. Geburtstag.

Dabei ist auch der Start in sein Leben nicht einfach. Geboren wird er am 31. März 1939 in Heilbronn – fünf Monate vor Ausbruch des Krieges, dessen Schrecken sich dem Jubilar, so jung er damals ist, ins Gedächtnis einbrennen. Nach der Schulzeit beginnt er beruflich bei Firma Hübel, einem Händler für Operations-Instrumente. 1965 wechselt er zur Firma Ogi, Abkürzung für „Ophthalmologische Geräte und Instrumente“, 1969 zu Geuder in Rohrbach – eine Stelle, die sein Leben prägen wird.

Für Geuder vertreibt Lebherz 50 Jahre lang Geräte und Instrumente zur Augenheilkunde in Deutschland und darüber hinaus. Er trifft renommierte Augenoperateure, in Moskau den legendären Swjatoslaw Fjodrow, den „Zauberer, der Blinde wieder sehend macht“ und der buchstäblich am Fließband operiert.

Lebherz bildet ein Netzwerk, das er pflegt. Feiert einer der Ärzte Geburtstag, überrascht er ihn in der Klinik, holt aus dem Kofferraum seines Autos das Akkordeon, spielt „Happy Birthday“; kein Problem für ihn, der in den 1950er Jahren im Raum Heil-bronn eine nach ihm benannte Fünf-Mann-Kapelle unterhält.

Die geschäftlichen Kontakte führen auch zu solchen Augenärzten, die sich ehrenamtlich in der Dritten Welt engagieren, schärfen Lebherz‘ Blick für Gegenden, in denen die medizinische Ausstattung miserabel ist. Dabei bedarf es oft nur eines einfachen Eingriffes, um etwa Grauen Star zu heilen – und der Instrumente dazu. Lebherz beschließt, sein Netzwerk für die gute Sache zu nutzen.

140 Mediziner sind Partner

Er gründet die „Plattform“, eine Organisation, die aus den Beständen von Firmen, Kliniken und Arztpraxen gebrauchte Instrumente für Augenoperationen sammelt. „Seine“ Firma Geuder bringt sie kostenlos in weiterhin voll einsatzfähigen Zustand und übernimmt die Kosten des Versands zu Ärzten, die sie bei ihrer Arbeit im Ausland nutzen.

140 Mediziner sind mittlerweile Partner der Plattform, in 38 Staaten Lateinamerikas, Afrikas und Asiens die von Lebherz organisierten Geräte im Einsatz. In Cusco, der legendären Inka-Hauptstadt in Peru, entsteht aus dem kurzzeitigen Einsatz von Augenärzten 2010 sogar eine Augenklinik.

Für seine Verdienste wird Lebherz 2017 Ehrenmitglied des „Deutschen Komitees zur Verhütung von Blindheit“, einer Vereinigung von Augenärzten. Doch diese Ehrung ist für ihn nicht Abschluss, sondern Ansporn. Noch heute fährt er einmal pro Woche in sein früheres Büro auf dem Geuder-Firmengelände, um neu eingetroffene Spenden zu ordnen und zu versenden.

Derart engagiert kann man aber wohl nur dann sein, wenn man einen Ausgleich besitzt, und den findet der Jubilar in seiner großen Geselligkeit. Er ist Mitglied in mehreren Vereinen Schriesheims und Hirschbergs, sitzt gerne an Stammtischen, etwa im „Löwen“ in Leutershausen und beim „Hauser“ in Schriese.

Zwar wohnt Lebherz seit 1971 in Hirschberg, für die bleibende Beziehung zu Schriesheim sorgt jedoch seine Frau Christa, die vom Branich stammt. Gefeiert wird denn auch am Sonntag im „Ludwigstal“ in Schriesheim.

