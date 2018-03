„Vielfalt ist die Basis von Erfolg“

Anzeige

Es ist ein besonderer Gast, der in Schriesheim zu Besuch ist: Muhterem Aras, als Präsidentin des Landtages nach dem Ministerpräsidenten protokollarisch die Nummer 2 in Baden-Württemberg, in diesem Amt die erste Grüne, die erste Frau, die erste Muslima. Gestern Abend kommt sie zum „Marktgespräch“ der Grünen auf den Mathaisemarkt.

Von ihrem Ansehen zeugt die Tatsache, dass sich unter den knapp 100 Zuhörern im großen Saal des „Goldenen Hirsch“ nicht nur Bürgermeister Hansjörg Höfer und ihr Fraktionskollege Uli Sckerl befinden, sondern auch die CDU-Abgeordnete Julia Philippi – „aus Respekt vor der Landtagspräsidentin“ und aus Solidarität am Weltfrauentag.

Dass das weibliche Geschlecht in Schriesheim ganz gut repräsentiert sei, das versucht der Bürgermeister auf humorvolle Weise deutlich zu machen: „Während des Mathaisemarktes werden wir von drei Frauen regiert, nämlich den Weinhoheiten.“ Und um der Besucherin aus Stuttgart zu erläutern, was „Mathaisemarkt“ ist, vergleicht Grünen-Kreisvorsitzende Fadime Tuncer: „Das ist so wie bei Euch Cannstatter Wasn.“