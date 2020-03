Virus kann Hobby-Sportler nicht schrecken

„Ich hoffe, dass alle Spaß haben“, wünscht sich Weinkönigin Sofia Hartmann, als sie am Samstag die 830 Teilnehmern an den verschiedenen Wettbewerben beim traditionellen Mathaisemarkt-Lauf in Schriesheim auf die Strecke schickt. Neben Spaß am Laufen treibt aber auch der Ehrgeiz die Sportler an, die am Zehntkeller auf die verschiedenen Rundkurse durch die Stadt gehen.

Pünktlich kommt um die Mittagszeit tatsächlich immer mal wieder die Sonne hinter den Wolken hervor. „Ihr habt sicher gut trainiert“, begrüßt Bürgermeister Hansjörg Höfer die Läufer. Trotz Coronavirus gibt er den Start frei: „Wir brauchen ein gewisses Maß an Normalität, sollten zwar das Virus nicht verharmlosen, aber das Leben muss weitergehen.“ Es sei seine Entscheidung gewesen, nach Rücksprache mit den Behörden und dem Gesundheitsamt, grünes Licht für den Mathaisemarkt und damit auch für die Laufwettbewerbe zu geben, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Aufatmen beim Vorsitzenden des TV Schriesheim, Jürgen Busch, der die Akribie und das Engagement der vielen Helfer an der Strecke lobt.

In der 26. Auflage der traditionsreichen Sportveranstaltung des Turnvereins gehen erstmals Familien Mixstaffeln an den Start. Am Ende siegen die Stangs, mit Mutter Silke (51) sowie den Söhnen Nils (18) und Kai (15). Damit erfüllt die Staffel das Kriterium, dass das Mindestalter der drei Läufer zusammen über 65 Jahren liegen muss. „Es war schon ziemlich anstrengend für die Mama“, berichtet Silke Stang, aber sie wisse schon, sich in ihrem „Männerhaushalt“ durchzusetzen.

Nach Jugendlauf, DSC Kidsrun und Minimarathon, und bevor mit der KIA Autohaus Doll Challenge sowie dem Volksbank Kurpfalzlauf über jeweils zehn Kilometer der Wettbewerbe auf seinen Höhepunkt zusteuert (siehe Sportteil), wird noch die schnellste Schulstaffel gesucht. Durch technische Probleme mit der Zeitmessung verzögert sich der Start – und dann kommen die ersten Läufer plötzlich verspätet ins Ziel zum Stabwechsel. Die erste Gruppe hat sich in den Straßen Schriesheims leicht verlaufen. „Der Junge vor mir ist auf einmal falsch gelaufen – und wir alle hinterher“, berichtet Alegra Sauter von der siegreichen Staffel „Proteinriegel“ der Klasse 6b des Kurpfalzgymnasiums. Zusammen mit Johanna Mull, Helene Dorfmeyer und Linda Mijatovic lässt das Team mit Startläuferin Alegra die Konkurrenz in ihrer Altersklasse mit mehr als zehn Sekunden Vorsprung hinter sich.

Eine Altersklasse höher siegt das Quartett der 11. Klasse des Kurpfalzgymnasiums dagegen erst im spannenden Schlussspurt vor den Kameraden aus der 12., der „Elite 1“. Nick Haas als Schlussläufer hat auf der Ziellinie gerade mal eine Nasenlänge Vorsprung. „Jetzt brauchen wir aber auch einen coolen Namen für unser Team“, beratschlagen Finn Klahr, Jann Lazdins, Philipp Isaak und Nick Haas – und einigen sich auf „Lazosquad“. Trainiert hätten sie tags zuvor im Mathaisemarkt-Festzelt, verraten die Vier. Aber den Ehrgeiz, die Schülerstaffel zu gewinnen, haben sie dann doch alle. tan

