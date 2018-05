Vom Friedhof bis zum Tunnel

Anzeige

Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Ortschaftsrat des Schriesheimer Stadtteils Altenbach in seiner nächsten öffentlichen Sitzung kommenden Dienstag. Die Stichworte lauten: Sanierung Friedhof, Sanierung Abtsweg, Bebauung Fichtenstraße und Beschilderung Tunnel.

Friedhof: Die Trauerhalle befindet sich in schlechtem Zustand, einige Glasflächen sind kaputt, so dass sogar Vögel in ihr nisten und sie verschmutzen. Vor zwei Jahren hatte die Verwaltung dem Ortschaftsrat vorgeschlagen, die Trauerhalle neu zu verglasen und auch den Fußboden zu erneuern. Die Planung für die insgesamt 50 000 Euro kostende Maßnahme wird nun vorgestellt.

Abtsweg: Bereits in den Haushaltsberatungen für 2016 hatte der Ortschaftsrat gefordert, die Sanierung des Abtsweges durch Beginn der Planung zumindest einzuleiten. Mit der Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen durch die WVE erfolgt nun ein erster Schritt. Die Planungen dafür und für die verkehrsrechtlichen Regelungen werden in der Sitzung vorgestellt.