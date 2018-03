Vom Pferd zum Autoscooter

Anzeige

In einer Zeit ohne Medien wird er zugleich Ort, sich zu informieren, Neuigkeiten zu erfahren – ein Chat- room des 16. Jahrhunderts. Auch für die Gemeinde ist er profitabel; die Platzgelder gehen jedoch fast komplett für „Zehrungskosten“ drauf – Spesen von Bürgermeister, Rat und Ehrengästen an den vielen Ständen.

Gaukler mit Kamelen und Affen

Bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 kann sich der Markt ungestört entwickeln. Doch auf Grund der vielen Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts findet er fortan nurmehr unregelmäßig statt.

Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt er eine Blüte. 1879 etwa werden 2800 Stück Vieh vorgeführt, darunter 500 Pferde, deren Händler bis aus Frankfurt anreisen. Tage zuvor ist der Ort vom Trampeln der Hufe erfüllt. Zudem zählt man 200 Verkaufsstände; die Straßen sind ein einziges Kaufhaus, es gibt Stoffe, Kleidung, Haushaltswaren und Werkzeug. Auch Musikanten und Gaukler, nicht selten Zigeuner, sind dabei – mit exotischen Affen, Kamelen und Bären.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 bedeutet für den Mathaisemarkt zunächst das Aus. Die Kriegswirtschaft mit ihrer Rationierung der Rohstoffe und der raren Lebensmittel macht Marktwirtschaft im eigentlichen Sinne unmöglich.

Drei Jahre nach Kriegsende nimmt die Gemeinde 1921 einen ersten Anlauf zur Wiedergründung; doch in der Region grassiert die Maul- und Klauenseuche – für eine Veranstaltung mit Viehmarkt bedeutet dies das Aus. 1922 wiederum kommt die Inflation dazwischen, die im Jahr darauf ihren Höhepunkt erreicht. Erst als 1924 mit der „Rentenmark“ Stabilität eintritt, kann ein neuer Anlauf geplant werden.

Am 3. März 1925 ist es in und um den Zehntkeller in der Altstadt endlich soweit – mit dem Pferdemarkt als Höhepunkt: 89 Rösser werden angeboten, immerhin 36 verkauft. Sattler, Schmiede und Wagner bilden das Gros der Aussteller. Präsentiert werden auch Obst und Gemüse sowie Saatgut für Feld und Garten.

Legendär ist der Händler „Nigrin“ – keiner weiß, wie er richtig heißt. Hinter dem seltsamen Namen verbirgt sich ein Vertreter, der mit schwarzem Anzug und Zylinder auf Stelzen marschiert und damit genauso aussieht wie der Mann auf der Dose von „Dr. Gentners Schuhcreme Nigrin“, für die er wirbt.

Auch eine Lotterie wird aufgelegt, 3300 Lose ausgegeben, 2490 Reichsmark eingenommen – für damalige Zeiten ein riesiger Betrag. Als Hauptgewinn winkt ein Fohlen, als zweiter Preis ein Rind, als dritter ein Pflug.

20 Viertel weggekippt

Erstmals tritt der Volksfest-Charakter hervor – auch darin, dass der Markt ab 1926 nun auch den arbeitsfreien Sonntag umfasst und ein Vergnügungspark hinzu kommt. In der Talstraße locken Schiffschaukel und Karussell (damals Reitschule genannt), Schießbude und Zuckerstand – Keimzelle des heutigen Festplatzes an gleicher Stelle.

Apropos heute: Wer über Rucksacktrinker und Komasaufen diskutiert, muss sich vergegenwärtigen, dass damals weit exzessiver getrunken wird: Bis zu 20 Viertel werden vermerkt, die nahezu bewusstlosen Zecher mit Schubkarren vom Zehntkeller zum OEG-Bahnhof geschafft.

Ab 1933 wird auch dieses unschuldige Fest Bühne für die Propaganda der Nationalsozialisten. Als landwirtschaftliche Traditionsveranstaltung eignet sich der Mathaisemarkt ideal, um die für den bereits geplanten Krieg unerlässliche wirtschaftliche Autarkie sowie die Ideologie von Blut und Boden zu propagieren. 1935 veranstalten die von Umzügen begeisterten Nazis erstmals einen Festzug – kurioserweise heute die Attraktion des Marktes.

Eine Schau über den Luftschutz ergänzt schon 1935 den Reigen der Ausstellungen, Reiterstaffeln von SS und Wehrmacht zeigen ihr Können, das nur scheinbar harmlos ist. 1939 findet der vorerst letzte Mathaisemarkt statt, denn sechs Monate danach herrscht Krieg. Es dauert länger als ein Jahrzehnt, bis wieder Mathaisemarkt gefeiert wird.

1950, ein Jahr nach Gründung der Bundesrepublik und zwei Jahre nach der Währungsreform, ist es so weit. Es ist ein Markt in der Zeit des Wirtschaftswunders. Zwar gibt es noch landwirtschaftlich geprägte Termine, doch die Konsumgüter gewinnen immer mehr an Platz – auch im ganz wörtlichen Sinne: 1959 wird der letzte Pferde-, 1965 der letzte Rindermarkt abgehalten, dafür aber eine Gewerbeschau eingeführt.

Das einzige landwirtschaftliche Produkt, das sich halten kann, ist der Wein. Das Viertel kostet 50 Pfennig – bei einem Stundenlohn von zwei Mark schmerzhaft hoch. Zu seiner Propagierung wird 1952 sogar die Figur einer Weinkönigin eingeführt – mit Hindernissen. Schon die zweite gewählte Hoheit wird schwanger – damals ein „No Go“ – und muss in ihrer Amtszeit ersetzt werden.

1965 zieht der Mathaisemarkt aus der Altstadt auf den Festplatz. Die Straußwirtschaften in den Hinterhöfen werden durch Festzelte ersetzt. Doch dies hat auch seine Probleme. 1980 gibt der damalige Festwirt an, auf dem Heimweg aus dem Festzelt überfallen und um die gesamten Bareinnahmen erleichtert worden zu sein. Kurze Zeit danach wird er festgenommen und in Stuttgart-Stammheim inhaftiert, vor Gericht gestellt und verurteilt.

Johannes Heesters im Festzelt

Der Markt wird immer mehr zum Fest, seit 1968 zwei Wochenenden lang. Neue Veranstaltungen entstehen, für den jeweils ersten Festsonntag 1975 die Box-Matinee mit Mannschaften aus der ganzen Welt; 1994 sitzt ein noch unbekannter 17-jähriger Ukrainer namens Wladimir Klitschko am Rande des Rings. Am zweiten Wochenende entsteht ein Heimatabend. Stargäste sind Ufa-Star Johannes Heesters, Fußball-Weltmeister Fritz Walter oder Reiter-Legende Hans-Günther Winkler.

Ein Publikumsmagnet wird ausgerechnet ein politischer Termin: die Mittelstandskundgebung. Seit den 1970er Jahren ist die Creme de la Creme der deutschen Politik zu Gast, gleich zwei Mal Franz Josef Strauß, der 1976 auch Gegner mobilisiert: Als diese vor dem Festzelt einen Tapeziertisch mit Anti-Strauß-Devolutionalien des Plakat-Künstlers Klaus Staeck aufbauen, wird er vom damaligen Bürgermeister Peter Riehl einfach zusammengeklappt.

1992 spricht Helmut Kohl, 2002 Edmund Stoiber, 2009 Guido Westerwelle, der gut ankommt, obwohl oder weil er mit seiner Homosexualität kokettiert: „Keine Angst, da wird keine andere Frau bei mir eifersüchtig“, feixt der FDP-Chef, als er die Weinkönigin küsst. Grüne haben es dagegen schwer. So etwa Rezzo Schlauch 2003, der die Buh-Rufe mit den Worten quittiert: „Ja, bin ich denn hier in einem Rindviehstall?“

1991 Absage wegen Golfkriegs

Die große Politik wird dem Fest in einem Jahr aber auch zum Verhängnis – als die Weltgemeinschaft am 16.Januar 1991 gegen den irakischen Diktatur Saddam Hussein vorgeht, der zuvor sein Nachbarland Kuweit überfallen hat. Als am Tag danach in Deutschland die Fasnacht abgesagt wird, müssen sich die Schriesheimer fragen: Darf man Mathaisemarkt feiern, wenn verbündete Soldaten sterben und auf Israel Raketen fallen?

Stadt und BdS sagen Nein, doch Winzer und Schausteller wehren sich gegen die Absage. Am 8. Februar 1991 wird sie dennoch vom Gemeinderat mit 13 zu 11 Stimmen beschlossen. „Es ist zu hoffen“, heißt es in der Stadtchronik von 2014, „dass es das letzte Mal gewesen ist, dass der Mathaisemarkt auf Grund eines Krieges nicht stattfinden konnte.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018