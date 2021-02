Vom Wiederaufbau zum Prager Frühling

Ein behördliches Formular fragt Johann Clovek nach „Name und Anschrift eines in der Slowakei verbliebenen Vaters“. Mit dieser Szene, die den Protagonisten mit seiner Herkunft konfrontiert, beginnt der Roman „Susannas Schweigen“. Er stammt aus der Feder von Ingrid Samel und bringt den wunden Punkt in Johanns Biografie zum Ausdruck. Ihm spürt die Schriesheimer Autorin in ihrem zweiten Roman in

...