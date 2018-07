Von der Feldscheuer an die Seine

Anzeige

An den städtischen Ferienspielen beteiligt sich der Förderkreis Partnerschaft wieder mit Boulespielen für Kinder, beim Schulfest des Kurpfalzgymnasiums am 20. Juli ist er mit einem Stand vertreten, und zum Straßenfest kann man wieder Produkte aus Südfrankreich am Stand kaufen – diesmal allerdings nicht am gewohnten Platz, sondern schräg gegenüber in der Heidelberger Straße Ecke Herrengasse. Zwei weitere Traditionsveranstaltungen stehen ab Oktober an: der Chansonabend in Majers Weinscheuer und „Essen wie Gott in Frankreich“ im „Gasthaus“.

Doch nun beginnt erstmal der Film: In der langsam einbrechenden Dämmerung suchen sich die Besucher ihre Plätze; die Gespräche verstummen allmählich, und die Eingangssequenz gewährt einen ersten Blick auf den Witwer, ganz in Schwarz und in Trauer. Das wird nicht so bleiben, bald entdeckt er wieder die schönen Seiten des Lebens – das hört man schon an dem watteweichen Chanson, mit dem man mitgenommen wird an die Seine – jedenfalls gedanklich, denn unterm Apfelbaum ist es fast noch schöner. stk

