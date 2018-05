Von der Feuerwerksmusik zum „Fluch der Karibik“

Anzeige

Warum in diesem Jahr das Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim sein traditionelles Frühjahrskonzert in die Mehrzweckhalle verlegt hatte, zeigte sich gleich beim ersten Chorauftritt der fünften Klassen: Auf der Bühne standen so viele junge, vor Begeisterung sprühende Sänger, dass diese bei Weitem die Kapazität der Bühne in der Aula gesprengt hätten.

Alle jungen Musiker waren mit sichtbarem Vergnügen am Werk, gewährten dem Publikum Einblicke in ihre musikalische Ausbildung und gestalteten mit Stücken von Händel über Mozart bis hin zu moderner Literatur einen vielfältigen und abwechslungsreichen Abend.

Werk von Georg Friedrich Händel

Mit „Willkommen im Frühling“ begrüßten die fünften Klassen den Wonnemonat, der sich zu diesem Zeitpunkt wieder etwas zurückgezogen hatte. Doch bei den vielen beschwingten Tönen, die durch die Halle rauschten und die Zuhörer hellauf begeisterten, musste doch der Frühling endlich ein Einsehen haben.