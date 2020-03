Von Gedränge diesmal keine Spur

Sonntag, 12 Uhr mittags. Man ahnt nichts Gutes. In der Ladenburger Straße, in der sich sonst die Autos drängeln, und auf den Feldwegen, wo sie dereinst Stoßstange an Stoßstange parken, da herrscht diesmal gähnende Leere. Eine Parklücke ist daher schnell gefunden. Doch die Freude darüber hält sich in Grenzen. Denn das bedeutet: Der Festzug an Mathaisemarkt 2020 wird wohl keine Besucherrekorde brechen.

So ist es am Ende auch: 15 000 sind es, die in diesem Jahr kommen, trotz idealen Wetters. Nicht mal zwei Drittel des Vorjahres, das wegen Regens auch schon nicht besonders ausfällt. Doch die meisten Beteiligten sehen es so wie Hansjörg Höfer: „Ich bin froh, dass überhaupt alles stattfindet“, sagt der Bürgermeister.

Er ist in der Römerstraße zu Fuß auf dem Weg nach Hause, um eine Pause einzulegen. Er kommt gerade vom Boxen, wo die Bilanz traurig ausfällt. Im Festzelt nur 500 Besucher, davon 200 zahlende – so wenige wie noch nie. Doch von Enttäuschung bei Höfer keine Spur. Der Bürgermeister berichtet von seinem Rundgang am Samstagabend: Festzelt, Zehntkeller, Majer – alles voll. „Beim Wehweck kommen sie ohnehin immer später.“ Doch er sagt auch: „Es fehlen viele Familien mit Kindern und die Menschen 75 plus.“

Tagsüber wenig Betrieb

Weiter geht es, vorbei an der Volksbank. Die Temperaturanzeige vermeldet 12 Grad – eigentlich ideales Mathaisemarkt-Wetter. Doch das Bild ist trostlos, die Bismarckstraße nämlich fast leer. Wo sonst nur ein Durchkommen im Zickzack-Kurs möglich ist, da herrscht freie Bahn. „Tagsüber ist es schwach, auch der Freitag war schlechter“, berichtet Christiane Majer, die in ihrer Scheuer eine Straußwirtschaft betreibt: „Aber der Samstagabend war okay.“

Auch Rolf Edelmann ist froh gestimmt. „Am Samstagmittag war es etwas mau im Gewerbezelt“, sagt der Chef des örtlichen Bundes der Selbstständigen: „Aber am Abend, eine Resonanz wie seit langem nicht mehr.“ An diesem Sonntag jedoch erinnert daran nichts: Der Bierstand, an dem sich am Mittag des Festzug- Tages ansonsten dicke Trauben von Durstigen bilden, bietet noch reichlich Platz. Und von den Bänken im Gastrobereich sind viele leer.

Auch auf dem Festplatz fehlt der gewohnte Eindruck von Gedränge. Der ganz persönliche Gradmesser für Besucher sind die Imbiss-Stände. Wo sich sonst lange Schlangen bilden, erhält man jetzt im Nu die heiß ersehnte Bratwurst. Doch als Schausteller ist man Kummer gewöhnt, man jammert nicht. Natürlich sei es weniger als in den Vorjahren, sagt die Frau von „Brauns Ledershop“ in der Talstraße, die Gürtel und Geldbeutel anbietet. Aber auch sie ist froh, dass der Markt überhaupt stattfindet: „Das betrifft doch unsere Existenz“, macht sie die Dimension dieser Frage für sie selbst deutlich.

Die Freude ist da

Es wird Zeit für den Festzug. Der Weg führt durch die Bismarckstraße zur Volksbank, wo sich die erste Kommentierungsstelle befindet. Ein Tieflader hat gerade die Betonpoller abgeräumt, die in diesem Jahr auch an der Kreuzung zur Kirchstraße aufgestellt sind und für den Umzug natürlich entfernt werden müssen.

Und als der Festzug beginnt, zeigt sich ein erstaunliches Bild: Nicht nur die Sonne ist gekommen, sondern auch viele Besucher. Zwar im Gegensatz zu früheren Jahren nicht in Zweier- oder Dreierreihen; doch die erste Reihe zumindest an der Kriegsopfergedenkstätte ist dicht.

Nach und nach ziehen die Zugnummern vorbei – 48 statt 51. „Drei haben abgesagt, aus welchen Gründen auch immer“, sagt Moderator Wolfgang Frank. Doch diejenigen, die dabei sind, haben sichtlich ihren Spaß. Da wird vom Tennisclub beim Laufen auf der Straße über Bande gespielt und vom KSV auf dem Pflaster Viet Vo Dao vorgeführt.

Und auch die Zuschauer sind begeistert. „Vielen Dank, dass Sie gekommen sind“, ruft Höfer über Mikro den Schaulustigen zu: „Sie sind der Beweis, dass es richtig war, den Mathaisemarkt durchzuführen.“

In diese Stimmung platzt die Meldung von der aktuellen Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Das Zittern beginnt von Neuem. Trotz der frühlingshaft milden Witterung.

Info: Fotostrecke zum Festzug unter morgenweb.de/schriesheim

