Von Jenkins bis zum „Fluch der Karibik“

Anzeige

Mit einem großen gemeinsamen Konzert feierten die Musikschule Schriesheim und das Schriesheimer Kammerorchester ihre beiden Jubiläen. Musikschulleiter Olaf Weithäuser begrüßte die Gäste, die in die Evangelische Stadtkirche gekommen waren und betonte, wie sehr er sich über die vollen Reihen im Kirchenschiff freue.

In einem kleinen Rückblick zur Geschichte des Musikschule, sprach Weithäuser über deren Grründung 1978, durch den damaligen Bürgermeister und heutigen Ehrenbürger, Peter Riehl. „Schon in den ersten Jahren hat sich durch den großen Zulauf an Schülern gezeigt, dass Peter Riehl ein gutes Gespür für den Bedarf hatte“, erklärte Weithäuser.

Dank der fleißigen Arbeit der beiden Musikdirektoren Gerhard Wind und Richard Trares, unterrichte die Musikschule heute rund 1050 Schüler und beschäftige 34 Lehrer. Da das Kammerorchester in diesem Jahr auf 30 Jahre Bestehen zurück blicken kann, sei das Jubiläumskonzert ein toller Anlass, um gemeinsam zu feiern. Weithäuser bedankte sich abschließend bei seiner Stellvertreterin Svetlana Klaus, die die Organisation des gemeinsamen Jubiläumskonzerts übernommen hatte und wünschte allen Gästen einen genussvollen musikalischen Abend.