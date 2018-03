Anzeige

„Als ich kleine Weinprinzessin war, da war mein Wunsch geweckt, auch einmal eine von den Großen zu sein“, bekennt sie. Zumal ihre Großcousine Katharina Rufer (heute Mallik) in jenem Jahr 2009 als Weinkönigin amtierte. „Doch ich hätte nie gedacht, dass es wirklich klappt.“

In der Genossenschaft aktiv

Zumal der Wein geradezu in ihrem Blut zu fließen scheint. „Von klein auf habe ich in den Weinbergen unserer Familie geholfen“, berichtet sie. Die Eltern sind seit 25 Jahren Mitglied der WG. Beide Großväter, der bereits verstorbene Erich Koch und der nach wie vor als Rebschutzwart engagierte Peter Haas, waren Mitglied in Aufsichtsrat bzw. Vorstand der WG. Ihr Onkel Hartmut Haas setzt diese Tradition fort und wurde Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Auch Sophie selbst sind öffentliches Engagement und entsprechende Auftritte nicht fremd: Sie ist aktiv in der Kinderkirche der Evangelischen Kirchengemeinde Schriesheim und Mitglied im Jugendgemeinderat der Stadt. In dieser Funktion engagiert auch sie sich für die Prävention gegen Alkoholmissbrauch von Jugendlichen. Einen Widerspruch zu ihrem Amt als Weinkönigin sieht sie darin nicht: „Wichtig ist doch nur, rechtzeitig mit dem Trinken aufzuhören“, weiß sie.

Aus dem Jugendgemeinderat, aber auch aus der Schule, kennt Sophie bereits lange ihre Prinzessin Sofia Hartmann. „Sophie und Sofia – die unterschiedliche Schreibweise muss auseinandergehalten werden“, schmunzelt Friedrich Ewald.

Die 18-Jährige ist auch musikalisch engagiert, singt in einer Band der Evangelischen Kirchengemeinde und im Jugendchor des Gesangvereins Liederkranz, ist also verwurzelt im kulturellen Leben der Stadt.

Aber das ist ja auch kein Wunder: Ihr Großvater ist Peter Hartmann, der inzwischen 103 Jahre zählende Ehrenbürger der Stadt, ihr Patenonkel der Winzer Georg Bielig. In dessen Wingert und in dem ihres Onkels Peter Hartmann jr. war sie schon immer zu Gange: „Mir hat es einfach Spaß gemacht, dort zu helfen.“

Hinzu kommt, dass ihre Cousine Gabi Hartmann 1990 Weinprinzessin und Katrin Hartmann, die Tochter ihres Cousins, 2016 sogar Weinkönigin war und inzwischen Bereichsprinzessin der Badischen Bergstraße ist. So versteht man, wenn Sofia bekennt: „Ich wollte immer schon Weinhoheit werden.“

Eine enge Verbindung zum Wein hat aber auch Ivanka Crößmann, „auch wenn ihr Name auf den ersten Blick kein bekannter Schriesemer ist“, wie Ewald weiß: „Doch das ändert sich sofort, wenn man den Geburtsnamen ihrer Mutter Martina hört: Held.“ Ihr Großvater ist der langjährige Vorsitzende des Gesangvereins Lyra, Werner Held, ihr Opa mütterlicherseits Georg Treiber aus der Entengasse; dessen Wingert hat übrigens auch Friedrich Ewald für eine Übergangszeit bewirtschaftet.

„Schon als Kind habe ich im Wingert meines Großvaters geholfen“, berichtet Ivanca: „Und ich war natürlich immer begeistert, beim Mathaisemarkt-Festzug die Weinhoheiten in ihrem Prunkwagen vorbeifahren zu sehen.“ Und so gesteht sie: „Es ist für mich eine große Ehre und Auszeichnung, unsere Stadt Schriesheim und die Winzergenossenschaft zu repräsentieren.“ Damit drückt sie sicher aus, was alle drei empfinden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018