Von Klimaschutz bis Sozialpolitik

Vergangenheit und Gegenwart im Ländle sind roter Faden und Inhalt bei den „Grünen Marktgesprächen“, die diesmal vor überschaubarer Kulisse stattfinden: Kaum 30 Gäste sind gekommen. Ortsvereins-Vorsitzende Fadime Tuncer erklärt, dass die Veranstalter mit der Tradition gebrochen und den Abend vom Mathaisemarkt-Donnerstag auf den Montag nach dem Fest verlegt haben: „Es geht nicht um den Rahmen, sondern um Inhalte.“ Und auch um den Gast, der sonst keine Zeit gehabt hätte. Doch nun ist Manfred „Manne“ Lucha gekommen, zeigt sich bestens informiert über die Geschichte der Schriesheimer Märkte und spekuliert über die Erschöpfung, die sein Publikum am „Tag danach“ befallen haben könnte.

Zuvor hat noch sein Landtagskollege Uli Sckerl das Wort, stellt den Sozial- und Integrationsminister als „grünes Urgestein“ vor und wehrt sich gegen das oft gehörte Vorurteil, das die Grünen als Bewegung der Bessergestellten sieht: „Wir sind auch eine Partei der sozialen Gerechtigkeit.“ Der gebürtige Bayer Lucha sei als Migrant in Oberschwaben ein gelungenes Beispiel für Integration, witzelt er und lobt, dass der studierte Sozialarbeiter einen Integrationspakt mit den Kommunen vorgelegt habe, „der bundesweit seinesgleichen sucht“.

Lucha geht auf den Heimatbegriff im Wahlkampf-Slogan ein, verortet ihn zwischen emotionalen Bezügen und der Demokratie, arbeitet sich über den Klimaschutz, der „kein Luxus“ sein dürfe, zur Sozialpolitik vor, zu Förderprogrammen von 250 Millionen Euro und Landesmitteln in Höhe von 15 Millionen Euro für altengerechtes Wohnen. Immer wieder lässt der Flüchtlings- und Arbeitersohn seine eigene Biografie einfließen, betont, dass soziale Gerechtigkeit im Überwinden des Niedriglohnsektors bestehe und ein Aufstiegsversprechen enthalte. Auch für die Flüchtlinge: Hier würden mittlerweile weniger Mittel für die Erstaufnahme als für Integration gebraucht. Das Land habe in zwei Jahren 320 Millionen Euro aufgewendet, zum Teil gezielt in Programmen.

„Muss Menschen erreichen“

In der anschließenden Fragerunde geht es um das Fehlen von Kindergarten- und Hortplätzen oder den Kampf mit der Bürokratie, mehrmals wird das Verschwinden von Dokumenten oder Anträgen moniert. „Teilen Sie uns das mit“, fordert Lucha auf und verspricht, sich darum zu kümmern.

Zwischendurch plaudert er aus dem Nähkästchen, erzählt von der AfD-Fraktion, die im Landtag neben den Grünen sitze und ständig „halblaute Verunglimpfungen“ von sich gebe. Inhaltlich ist er nicht uneins mit Tübingens OB Boris Palmer, dass sich die Grünen mit den AfD-Wählern beschäftigen sollen; allerdings kritisiert er dessen „Form der polarisierten Diskussion.“ Die Medien würden Palmer zwar lieben: „Aber wir haben die Integrationspolitik gemacht, wir haben den Spirit und nicht Boris Palmer.“

Er nennt eine Zahl von bundesweit zehn Prozent „manifest Rechtsradikalen“, denen die AfD „ein Angebot gemacht“ habe und plädiert dafür, Wählerkreise wie einstige Russlanddeutsche aufzusuchen. „Man muss die Menschen erreichen“, fordert er und kommt am Ende wieder zum Gemeinwesen zurück: „Man darf sie nicht gleich wegschieben.“

Mittwoch, 20.03.2019