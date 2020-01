Von „Sonstigen“ zur prägenden Kraft

Es ist ein Klischee aus den Anfängen der Grünen, aber doch irgendwie schön, dass es sich erhalten hat: Während der Grünen-Kreisverband Neckar-Bergstraße bei seiner Geburtstagsfeier nochmals die vergangenen 40 Jahre Revue passieren lässt und über die aktuelle Politik debattiert, nutzen insbesondere Partfreundinnen die Zeit zum Stricken.

Viel ist ansonsten nicht mehr geblieben von damals: Jemand hat die alte Fahne „Atomkraft? Nein Danke!“ aufgehängt, mit Gisela Reinhard und Raimund Schambeck sind gar zwei Gründungsmitglieder des Ortsverbandes aus dem Jahre 1979 gekommen. 40 Jahre grüner Kreisverband und 40 Jahre Grüne Partei werden gefeiert mit einem Rückblick auf das, was sie mal waren und auf das, was aus ihnen geworden ist.

Auch Fadime Tuncer hat etwas aus der Vergangenheit mitgebracht, einen alten Spruch, der aber „heute immer noch gilt“, wie die Stadt- und Kreisrätin sowie Vorsitzende des Kreisverbandes nochmals in Erinnerung ruft: „Wir haben die Erde nur von den Kindern geborgt.“

Das Land verändert

Tuncer verwendet recht oft das Wort „Veränderung“: die Partei, die Grünen und „auch die Haltung von uns hat sich verändert.“ Doch die Grünen haben auch das Land verändert, Tuncer untertreibt ein wenig, wenn sie nur sagt, dass sie „die Politik belebt hätten“: Nein, sie haben auch das Land verändert, sie haben das Unmögliche möglich gemacht und die Ökologie in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik unverrückbar verankert.

Der von Tuncer genannte „erfolgreiche Ansatz der Politik des Gehört-werdens“ bedeutet zwangsläufig auch Veränderung und insbesondere Verabschiedung von vielen ideologischen Ansätzen aus der Gründerzeit der Partei. Der Grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl macht dies am „Automobilland Baden-Württemberg“ deutlich, in dem die 400 000 Arbeitsplätze der Branche eben auch „Grundlage der Prosperität im Land“ sind: Sein energisches „Wirtschaftspolitik ist verdammt wichtig“ klingt auf der Geburtstagsfeier eher wie eine Entschuldigung an die Ideologie der Partei, der alte 80er-Jahre-Aufkleber „Automobil ohne Fossil“ verblasst eben langsam.

Dennoch, Sckerl prophezeit, dass die nächsten zehn Jahre das Auto mehr verändern werden als die vergangenen 100 Jahre. Die Grünen sind deutlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen: „Wir müssen Themen aus der Mitte der Gesellschaft angehen“, so auch Tuncers Aussage in ihrer Rede davor.

Kanarienvogel teurer als ein Kalb

Dass ein „Kanarienvogel mehr kostet als ein Kalb“ ist eine netter schockierender Vergleich des Politikers Sckerl, mit dem sich verträume Parteigenossen aufwecken lassen. Doch in Zeiten von Freilandhaltung braucht es weder den Kanarienvogel im Käfig noch das Kalb auf dem Speiseplan. Ein neuer Gesellschaftsvertrag für regionale Produkte sei nötig, so Sckerl. Ob die angeblich mit veganer Wurst belegten Canapes beim anschließenden Empfang wirklich vegan waren und der Lachs auch schon aus regionalen Gewässern kam, das mögen andere beurteilen.

Die Britkrauts um den Grünen Schriesheimer Frontman Jan Wölfer schicken die Feiernden musikalisch nochmals in die 80er, auch Gründungsmitglied Gisela Reinhard nimmt die Zuhörer mit in die Anfänge, als Grün noch eine Bewegung war, die in der Wahlberichterstattung unter „Sonstige“ lief, und noch „ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei“ auf ihren Fahnen stand.

Tuncer am Powerpoint-Projektor überspringt da gerne ein paar ideologische Ansätze aus der Vergangenheit. Und erst als Reinhard an dem geschichtlichen Punkt ankommt, an dem sie damals in die Realpolitik wollten, klappt die Synchronisation der beiden plötzlich wieder ganz gut. Und in der Tat Anlass zum Feiern!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020