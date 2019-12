Von wegen Weihnachtsfriede

An diesem Freitag trifft sich der Schriesheimer Gemeinderat zu seiner Jahresabschlussfeier. Doch von Weihnachtsfriede war in der letzten Arbeitssitzung am Mittwoch nichts zu spüren. Zum Jahresende steht die Kommunalpolitik der Weinstadt nicht gut da – inhaltlich wie atmosphärisch.

Der Eklat zwischen Grünen und Freien Wählern zeugt von der aufgeladenen Stimmung, die seit der Kommunalwahl im Gremium herrscht. Und diese Trennungslinie verläuft zwischen den Grünen und dem Rest des Gremiums.

Die Grünen müssen registrieren, dass ihnen ihr grandioser Sieg vom Mai nichts gebracht hat. Sie sind nun zwar mit Abstand stärkste Fraktion, aber eben nicht die Mehrheit. Seit der Kommunalwahl haben sie kein wichtiges Anliegen mehr durchgebracht. Der Rest des Rates gönnt ihnen keinen Erfolg – noch nicht einmal bei durchaus sinnvollen Anliegen wie beim Artenschutz-Ausschuss oder jetzt bei der Photovoltaik.

Das schadet inzwischen der Stadt, und das macht diese Vorgänge so bedenklich. Darüber können auch die teils abenteuerlichen Argumente der Front aus CDU, Freien Wählern und FDP, mal mit, mal ohne SPD, nicht hinwegtäuschen. Die Landwirtschaft etwa als größten Umweltschützer der Nation darzustellen, ist angesichts der Realität schon grotesk.

Das alles, wo die Grünen sich am Ende des Jahres auch inhaltlich bestätigt fühlen, und zwar beim zentralen Thema von 2019: Bei der Schulsanierung ist inzwischen völlig offen, wann und wie die zentrale Voraussetzung erfüllt werden kann, nämlich die Aufstellung der 139 Container für den Ausweich-Unterricht. Kündigung des Vertrages und seither völlige Unklarheit – Professionalität sieht irgendwie anders aus.

Ohnehin hat die Verwaltung allmählich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Vor jeder Entscheidung der letzten Monate warnte sie, dieser oder jener Beschluss müsse auf jeden Fall jetzt gefasst werden, sonst gerate der Zeit- und damit der Kostenplan ins Rutschen. Inzwischen ist man Wochen hintendran, und angeblich ist alles paletti. Ob das wirklich so ist, wird sich 2020 zeigen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019