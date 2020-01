Von Windrädern über Bienen zur Ringstraße

Heddesheim.Vor genau zwei Jahren ist die Dossenheimerin Julia Philippi (CDU) für ihren Parteifreund Georg Wacker in den Landtag nachgerückt - für den „MM“ Anlass für eine Zwischenbilanz und für einen Ausblick auf das kommende Jahr, in dem der Landtag neu gewählt wird.

Frau Philippi, in einem Jahr ist Landtagswahl. Werden Sie denn wieder antreten?

Julia Philippi: Ja.

Sind auch andere Bewerber, also Konkurrenten, in Sicht?

Philippi: Ich weiß von keinen. Aber da kann man sich ja nie sicher sein. Doch selbst wenn dies so wäre, dann wäre dies ja nur ein ganz normaler demokratischer Vorgang.

Wer soll Ihr Zweitkandidat werden? Haben Sie dafür schon jemanden im Auge?

Philippi: Nein, ich von meiner Seite nicht. Doch ich gehe davon aus, dass sich Interessenten aus den Reihen unserer Partei melden werden, nachdem ich meine Kandidatur bekanntgegeben habe.

Mit welcher Leistungsbilanz gehen Sie in die Nominierung und - bei einem Sieg - in den Wahlkampf?

Philippi: Ich bin ja erst seit zwei Jahren Mitglied des Landtages, als ich für Georg Wacker nachgerückt bin. Doch auch in dieser Zeit, so bin ich überzeugt, habe ich gezeigt, dass ich Ansprechpartner für die Bürger und für die Kommunen meines Wahlkreises bin und ihre Interessen in der Landespolitik vertrete.

Welche Durchschlagskraft haben Sie denn in der Landespolitik?

Philippi: Wie gesagt: Ich bin ja erst zwei Jahre dabei. Aber ich habe schon jetzt gute Kontakte zu den von der CDU gestellten Ministern aufgebaut, aber auch zu den Grünen wie etwa Verkehrsminister Winfried Hermann. Auf diesem Wege kann man im konkreten Fall manches für den Wahlkreis erreichen.

Auch in Ihrer eigenen Partei wird zuweilen kritisiert, dass Sie in der Öffentlichkeit nicht so präsent sind wie Ihre Kollegen Uli Sckerl (Grüne) und Gerhard Kleinböck (SPD). Ist die Kritik gerechtfertigt?

Philippi: Was die Präsenz im Wahlkreis angeht, bei Veranstaltungen in den Gemeinden: auf keinen Fall. Da bin ich überall dort, wo ich eingeladen werde, sehr präsent. Was die Medien angeht, so ist es in der Tat so, dass ich für meine Person nicht jede Kleinigkeit an die große Glocke hänge, sondern erst an die Öffentlichkeit gehe, wenn es wirklich etwas Substantielles zu vermelden gibt. Das ist eben mein Stil. Und sicher auch das Manko einer bürgerlichen Partei wie der CDU insgesamt.

Politik im Allgemeinen und Wahlkampf im Speziellen bedeutet aber gerade, für sich zu trommeln.

Philippi: Nach meiner Überzeugung jedoch nur mit Substanz. Aber natürlich werden wir im Wahlkampf alles daran setzen, um unsere Positionen verstärkt deutlich zu machen.

Und gemeinsame Pressemitteilungen mit Herrn Sckerl schärfen auch nicht gerade Ihr Profil.

Philippi: Die wird es im Wahlkampf auch nicht mehr geben.

Gehen wir mal zu den Themen. Eines war und ist die Schulpolitik. Haben Sie als Person und die CDU als Partei endlich Frieden gemacht mit der Gemeinschaftsschule?

Philippi: Zum einen war die CDU nicht prinzipiell gegen die Gemeinschaftsschule, sondern gegen die konkrete Ausgestaltung dieser neuen Schulform durch Grün-Rot. Doch auch das ist Vergangenheit. Die Gemeinschaftsschulen, die es nun im Wahlkreis gibt, leisten gute Arbeit. Sie haben daher ihre Berechtigung.

Und Ihre Bestandsgarantie?

Philippi: Auch dies. Aber das dreigliedrige Schulsystem eben auch.

Schriesheim muss 21,5 Millionen Euro für die Schulsanierung zahlen. Überfordert das nicht eine Kleinstadt und muss da nicht das Land hilfreich zur Seite stehen?

Philippi: Das Land hat seine Mittel zur Sanierung von Schulen in den letzten Jahren sukzessive aufgestockt. Ich habe erst vor kurzem ein Gespräch mit Bürgermeister Höfer geführt und will nun in Stuttgart sehen, was sich da für Schriesheim noch machen lässt.

Ein wichtiges Verkehrsprojekt in der Region in die Umgehung von Heddesheim. Was können, was wollen Sie dafür tun?

Philippi: Ich habe schon etwas getan, nachdem Herr Bürgermeister Kessler deswegen auf mich zukam: Ich habe die zuständigen Stellen im Regierungspräsidium sowie den Verkehrsminister persönlich angesprochen. Nun sieht es so aus, als könne das Projekt in den Generalverkehrsplan des Landes, aus dem es ja herausgeflogen war, wieder aufgenommen werden. Eine wichtige Etappe.

2019 gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen der CDU Ilvesheim und den Grünen über die „Vaterschaft“ der Neckarbrücke. Um mit einem Werbeslogan zu fragen: Wer hat sie nun erfunden?

Philippi: Das kann ich nicht sagen, das war vor meiner Zeit, ich durfte nur beim Spatenstich dabei sein (lacht). Unstrittig ist jedoch, dass sich mein Vorgänger Georg Wacker massiv dafür eingesetzt hat. Aber für die Bürger zählt doch am Ende das Ergebnis: Die Brücke wird gebaut.

Ein emotional diskutiertes Thema gerade an der Bergstraße ist die Windkraft. Können Sie mit den vom Nachbarschaftsverband vorgeschlagenen Standorten leben?

Philippi: Ja, ich kann damit leben. Wir müssen solche Standorte ausweisen. Zum einen, um den für die Energiewende notwendigen Energiemix zu erreichen, und zum Zweiten, um einen Wildwuchs von derartigen Anlagen zu verhindern. Mit dieser Haltung unterscheide ich mich übrigens von meinem Vorgänger Georg Wacker, der gar keine Windräder an der Bergstraße wollte. Ich bin allerdings auch gegen jedwede ideologische Verblendungen wie etwa die verbindliche Vorgabe, „1000 Windräder“ zu bauen.

Die Landwirte im Wahlkreis bewegt das Thema „Bienen-Volksbegehren“. Wie stehen Sie dazu?

Philippi: So, wie es die Initiatoren vorgelegt haben, lehne ich es ab. Denn es würde ja sogar Bio-Bauern negativ tangieren. Ich unterstütze stattdessen den Gegenentwurf, den Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) gemeinsam mit den verschiedenen Interessengruppen erarbeitet haben.

Von der Flüchtlingsfrage hört man in den Kommunen gar nichts mehr. Ist denn alles in Butter?

Philippi: Das nicht gerade. Denn es bleibt eine Aufgabe, in den Kommunen für die Anschlussunterbringungen zu sorgen. Und dazu bedarf es vieler verschiedener Maßnahmen. In meiner Heimatgemeinde Dossenheim etwa wurde ein Hotel angemietet, das vom Land bezuschusst wird. Das ist eine der Möglichkeiten, wie das Land helfen kann.

Sie haben im Mai erneut für Ihre kommunalen Funktionen - Gemeinde- und Kreisrätin - kandidiert und sind darin auch bestätigt worden. Ist das sinnvoll?

Philippi: Ja, das ist sinnvoll. Weil es eine Verzahnung von kommunalpolitischen Erfahrungen mit der Landespolitik darstellt, die nötig ist.

Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Uli Sckerl und Gerhard Kleinböck vor Ort und im Landtag?

Philippi: Das persönliche Verhältnis ist sehr gut, das Miteinander freundlich - noch! (lacht) Bei manchen Themen ziehen wir sogar auch politisch an einem Strang. Bei anderen dagegen sind wir unterschiedlicher Meinung.

Wie gedenken Sie, im Wahlkampf der AfD gegenüber zu treten: Ignorieren, Schmusekurs oder frontal angehen?

Philippi: Die AfD nicht zu beachten, wäre nicht sinnvoll. Aber man sollte auch nicht über jedes Stöckchen springen, das sie hinhält. Man muss sich vielmehr inhaltlich mit ihr auseinandersetzen. Ich erlebe die AfD ja hautnah im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, in dem ich Mitglied bin, und zwischen ihren und unseren Ansichten gerade in diesem Bereich liegen Welten.

Konkret: Mit Ihnen wird es also keine Zusammenarbeit von CDU und AfD geben - ungeachtet der Forderungen der „Werte-Union“, die ja aus Nordbaden kommt?

Philippi: Nein, mit mir nicht. Die Aktivitäten der Werte-Union sehe ich im Übrigen sehr kritisch.

Welches ist denn Ihre Wunschkoalition für eine neue Landesregierung - CDU mit der FDP?

Philippi: Also, ich muss Ihnen sagen: Als ich in den Landtag kam und die ersten Reden von Herrn Rülke (Fraktionschef der FDP, d. Red.) gehört habe, da bin ich erschrocken. Das war schon sehr polemisch und aggressiv.

Wie werden Sie Ihren Wahlkampf für 2021 gestalten?

Philippi: Ich werde fortsetzen, was ich bereits im Sommer 2019 mit Veranstaltungen zum Thema Wald und mit Landwirten begonnen habe: zielgruppenbezogene Aktivitäten. Natürlich wird es auch Termine mit Promis geben, etwa mit unserer Spitzenkandidaten Susanne Eisenmann und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Wie sehen Sie denn Ihre Chancen, in den Landtag zurückzukehren?

Philippi: Ich möchte nicht nur über die Zweitauszählung in den Landtag zurückkehren, sondern für die CDU auch das Direktmandat im Wahlkreis holen. Das erscheint zwar derzeit angesichts der Umfragewerte für die CDU nicht einfach. Und dass Herr Kretschmann erneut als Spitzenkandidat für die Grünen antritt, das macht die Sache für uns auch nicht einfacher (lacht). Aber in der Politik kann sich schnell vieles ändern. Das zeigen gerade Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

