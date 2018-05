Vor dem Weinen und Gezeter steht ein buntes Programm

Anzeige

Gespannt wartete das närrische Kerwevolk auf die Kerweredd der Pfarrerin, die sie gekonnt in Reimform vortrug und in die natürlich alles gepackt war, was sich so im Lauf des Jahres ereignet hatte. In Altenbach wurde aus dem Märchen „Hans im Glück“ in ein „Hans im Dreck“, umgeschrieben, als Hans Beckenbach bei einem Dreh das Auto des Fernsehteams aus dem Matsch ziehen wollte und dabei mit Schlamm „awer net zu knapp“ bespritzt wurde. Weniger witzig empfanden es die Kinder vom Kinderhaus, als der arbeitswütige Patrick von der Stadt ihr „Unkrautprojekt“, das sie zur Erforschung von Insekten angelegt hatten, als Unkraut identifizierte und es beseitigte. Große Schelte galt dem Thema Tunnel und der fehlenden Beschilderung Altenbach und Ursenbach. „Ma hot uns un Orscheboch auf de Schilder efach vergesse“. Doch stattdessen stehe „Schriese-Ost“. Frage man den Postboten „wo liegt Schriese-Ost“, so schüttle er nur verständnislos den Kopf. „Vielleicht tut Schriese-Ost besser uff de Schilder passe“, überlegte sie. Jetzt habe der Ortschaftsrat die „Trompete geblose, denn der will sich des net gefalle losse“. Er habe schon die Faust zum Kampf erhoben und der Volkszorn tobe, wandte sie sich an die Adresse der Verantwortlichen und sie hatte auch schon die Lösung parat. „Wir stellen vun uns aus neie Schilder uff!“ Am Kerwemontag kehrt Ingo mit Weinen und Gezeter um 19 Uhr wieder in den Kerwehimmel zurück.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018