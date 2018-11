Vorarbeiten für Schulsanierung beginnen am 13. Dezember

Nach mehrjähriger Diskussion geht es jetzt los mit der Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum Schriesheim: In einer Sondersitzung soll der Gemeinderat am 12. Dezember den Auftrag zur Planung des Mammutprojektes vergeben, das mindestens 20 Millionen Euro kosten wird. Spätestens am 15. Juni muss Baubeginn sein. Vorbereitende Arbeiten auf dem Schulgelände beginnen sogar noch in diesem Jahr. Diesen Zeitplan gab Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern vor der Presse bekannt.

Die Basis bilden der Grundsatzbeschluss, den der Gemeinderat in mehreren Abstimmungen mit knapper, zuletzt mit einer einzigen Stimme Mehrheit gefasst hat, sowie der Bescheid über den Bundeszuschuss in Höhe von 6,4 Millionen Euro.

Voraussetzung für diesen Zuschuss ist, dass die Baumaßnahmen spätestens am 15. Juni 2019 beginnen. „Wird das nicht erreicht, gibt es keinen Zuschuss“, sagt Stadtbaumeister Markus Schäfer ganz klar. Und noch eine zweite Bedingung kommt hinzu: Die Sanierung muss bis spätestens 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. Wird dies nicht erreicht, so müssen bereits gezahlte Tranchen des Bundeszuschusses nicht nur komplett, sondern sogar verzinst zurücküberwiesen werden. „Ein enger Zeitplan“, ist sich Bürgermeister Hansjörg Höfer bewusst.

Sondersitzung am 12. Dezember

Aus diesem Grund hat er für den 12. Dezember eine Sondersitzung des Gemeinderates einberufen. Auf ihr soll der Auftrag zum ersten, 1,5 Millionen Euro teuren Abschnitt der Planung vergeben werden, die insgesamt 3,7 Millionen Euro kostet.

Auf Grund seines hohen Volumens musste die Ausschreibung für diesen Auftrag im Oktober europaweit erfolgen. Nach deren Abschluss stehen jetzt drei Anbieter zur Auswahl: zwei Büros aus Darmstadt sowie die Arbeitsgemeinschaft AP 88, die bereits die Machbarkeitsstudie für das Projekt erarbeitet hat. Am Vormittag des 12. Dezember wird ein Auswahlgremium aus Vertretern von Verwaltung und Ratsfraktionen eine Empfehlung erarbeiten, die am Abend bereits dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt wird.

Noch ein zweiter Beschluss soll dabei gefasst werden, nämlich die Genehmigung für Vorarbeiten auf dem Schulgelände. Konkret betrifft dies die Rodung eines 2000 Quadratmeter großen Geländedreiecks entlang Hirschberger und Max-Planck-Straße; die Baumfällarbeiten sollen bereits am Tag nach dem Ratsbeschluss vorbereitet werden.

Diese Freifläche wird benötigt, um Container in noch nicht bekannter Zahl, aber wohl mindestens doppelstöckig aufzustellen; in ihnen sollen die 800 Schüler des Gymnasiums nach den Sommerferien 2019 bis zum Abschluss der Baumaßnahmen Ende 2022 unterrichtet werden. Alleine die Kosten für dieses Provisorium belaufen sich nach Angaben Höfers auf bis zu fünf Millionen Euro.

Fachräume und Mensa sowie die im Gymnasium ebenfalls untergebrachte Stadtbibliothek sollen zunächst weiter benutzt werden können; für die Schüler bedeutet dies also ein ständiges Hin und Her. „Wir sind uns klar, welche Belastungen dies für die Schule mit sich bringt“, bekennt Karina Mayer vom Bauamt: „Transparenz und Kommunikation sind daher das A und O.“ Doch: „Am Ende haben alle eine Schule, die endlich wieder im Topzustand ist.“

