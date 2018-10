Vorbereitung der Orgel-Renovation auf gutem Wege

Die Finanzierung für die Renovation der Orgel in der evangelischen Stadtkirche Schriesheim kommt gut voran. Dies erklärte der Vorsitzende des Orgelfördervereins, Volkmar Arnold, am Dienstabend in seiner Eröffnungsrede zu dem von seinem Verein angebotenen Benefiz-Vortrag von Dr. Dieter Alt über Nepal.

Dabei gab Arnolds bekannt, dass Alts letzter Vortrag über Namibia immerhin 550 Euro in

...