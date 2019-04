Vorfahrt missachtet: Drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 18.40 Uhr ereignete. Laut Polizeiangaben missachtete der 29-jährige Fahrer eines VW Golf, der aus dem Branichtunnel in Richtung Ladenburg fuhr, das Rotlicht der dortigen Ampel, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem Audi A5 kam, dessen Fahrerin nach links auf die B3 abbiegen wollte. Dabei wurden sowohl der Lenker des VW als auch die Fahrerin des Audi sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken verbracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am VW Golf entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, am Audi A5 von etwa 10 000 Euro. pol

