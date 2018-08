Vorgängerdomizil startete nur mit einem dekorierten Fenster

Nein, ein großes Jubiläumsfest gibt es heute nicht. Das würde dem sympathisch-zurückhaltenden Understatement, dem die Winzergenossenschaft Schriesheim traditionell frönt, nicht entsprechen. Stattdessen wird gearbeitet, als wenn nichts wäre: Am Vormittag um 11 Uhr die Pressekonferenz des Vorstandes zur anstehenden Weinlese, am Donnerstagnachmittag die Eröffnung der Messe „Wein und Genuss“ in Mannheim, bei der die WG dabei ist.

Dabei ist es schon ein Ereignis, das einen innehalten kann: die Eröffnung des umgebauten Weinladens der WG vor auf den Tag genau 20 Jahren. Das zeigt ein Blick des „MM“ in die Geschichte der WG-Domizile, die auch ein interessantes Stück Schriesheimer Stadtgeschichte ist.

Geschäftsführer arbeiten zu Hause

In den ersten 32 Jahren ihres Bestehens verfügt die 1930 gegründete WG weder über Laden noch über Geschäftsstelle; die Büroarbeiten erledigen die Vorsitzenden oder Geschäftsführer bei sich zu Hause.

Dies ändert sich erst, als Heinrich Rufer im Juni 1962 das Amt des Geschäftsführers übernimmt. Seine Schreibarbeiten erledigt er im Wohnzimmer seines Vorgängers Georg Schuhmann in der Heidelberger Straße 25, der ihm dort dafür einen Schreibtisch und eine Schreibmaschine zur Verfügung stellt.

Doch dieser Zustand kann natürlich nicht von Dauer sein. Im November 1962 mietet die Genossenschaft von der Ehefrau Ludwig Höfers in der Talstraße 21/Ecke Schießgasse den bisherigen Kaufmannsladen Rehberger als Geschäftsstelle an. Eines der beiden Fenster wird von der bereits damals künstlerisch versierten WG-Mitarbeiterin Erika Grimmer als Schaufenster dekoriert.

Erste Pläne scheitern im Rat

Bald möchte die WG jedoch mit ihrem Domizil näher an den Zehntkeller heranrücken, in dem damals ja noch gekeltert wird. Im Sommer 1962 entscheidet sich die Genossenschaft, auf dem Robert Bloemecke gehörenden Grundstück westlich des Neubaus der Schulturnhalle ein Büro zu errichten. Mit der Planung beauftragt sie den Schriesheimer Architekten Gerd Passmann; er sieht eine große Treppe auf den Hof vor. Doch dies lehnt der Gemeinderat ab.

1964 entsteht die neue Geschäftsstelle schräg gegenüber dem heutigen Weinladen (bis 2012 Schneiderei). Das Büro besteht zehn Jahre und umfasst zuletzt auch den Weinverkauf. 1974 eröffnet die Winzergenossenschaft auf der Rückseite des damals noch ihr gehörenden Gasthauses „Hirsch“ ihren Weinladen, in dem nunmehr auch der Geschäftsführer ein Büro erhält. Der Eingang liegt zunächst zur Gasse hin, die in den Schulhof führt – für die mit Kisten bepackten Kunden unbequem.

Kurz nach seinem Amtsantritt 1996 plant Geschäftsführer Harald Weiss eine Verbesserung. Um Ideen zu sammeln, besucht er Weinläden in Rheinhessen und an der Mosel, im Ortenau-Kreis und Markgräflerland.

Unter Leitung des Architekten Norbert Morast beginnen im Juni 1998 die Arbeiten, die schnell voranschreiten. Am 21. August 1998 erfolgt die Eröffnung für die Honoratioren der Weinstadt, Tags darauf für alle Kunden. Genau 20 Jahre ist dies her.

