Vorschlag: Förderkreis soll Dorfladen betreiben

Anzeige

In diesem Jahr drehte sich beim Gemeindefest in Altenbach alles um „25 Jahre Gemeindehaus“ und um das Motto „Begegnungsräume nutzen, gestalten, erhalten“. Gemeindediakon Klaus Nagel, der den Gottesdienst an diesem Sonntag hielt und der vom evangelischen Kirchenchor mitgestaltet wurde, stellte die Geschichte Abrahams in den Mittelpunkt seiner Predigt. Er forderte die Gemeinde auf, nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben, den Mut zu haben auch neue und unbekannte Wege zu beschreiten. „Um die Zukunft zu gestalten, muss man auch neue Wege gehen“.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst konnten die Besucher das Thema des Gemeindefests „Begegnung“ ausleben und auskosten. Vielleicht bei einer „vollmundigen Begegnung“ beim Getränkestand, oder man begab sich auf eine deftige „kulinarische Begegnung“ zum Grill, oder vielleicht auf eine „Süße Begegnung“ am Küchenbuffet. Es gab musikalische Begegnungen mit dem MGV Liederkranz und dem katholischen Kirchenchor. Die Kinder konnten gemeinsam ihre Talente als Baumeister beim Neugestalten des Gemeindehauses ausleben. An einem kleinen Tisch konnten alle Gemeindemitglieder ihre Ideen einbringen. Zu diesen gehörte unter anderem die Gründung eines Förderkreises, der dann mit Ehrenamtlichen einen Dorfladen betreibt.

Quiz mit 24 Fragen

Mit diesem Angebot könnten Altenbacher, die kein Auto haben, Lebensmittel für den täglichen Gebrauch kaufen – bei einer Öffnungszeit von drei mal vier Stunden in der Woche. Gleichzeitig könnte dort auch ein Begegnungscafé installiert werden, so der Vorschlag. Eine andere Idee lautete, die Räumlichkeiten für den Schulhort zu nutzen. Ein anderer riet, den Keller zurückzubauen und die Gesamtfläche zu reduzieren.