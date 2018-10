Wäsche fängt Feuer

Feuerwehreinsatz in der Mozartstraße in Schriesheim. © feuerwehr

Wegen Wäsche ist die Feuerwehr Schriesheim gleich zweimal an einem Tag ausgerückt. Zuerst fing Kochwäsche auf einem Herd Feuer, dann brannte ein Trockner.

In einer Sammelunterkunft in Altenbach wurde ein Küchenbrand gemeldet. Kochwäsche auf dem Herd hatte Feuer gefangen. Die Bewohner löschten es vor Eintreffen der Feuerwehr, die die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entrauchen musste. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden – bis auf den Verlust der Wäsche.

Kurz darauf wurde die Feuerwehr Schriesheim erneut wegen eines Zimmerbrandes alarmiert. In einem Wohnhaus in der Mozartstraße hatte ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Noch vor dem Verlassen des Gebäudes hatte ein Nachbar mit einem Feuerlöscher erfolgreich versucht, den Trockner zu löschen. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Die übrigen wurden von den Brandschützern aus dem Gebäude gebracht. Das Treppenhaus war voller Rauch. Auch hier kam ein Lüfter zum Einsatz.

Der Rettungsdienst untersuchte drei Bewohner aufgrund des Rauches, den sie eingeatmet hatten. Eine Person nahmen die Sanitäter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus mit. Der Sachschaden, der bei diesem Brand entstand, liegt bei 5000 Euro. Die Bewohner können weiterhin in ihrem Zuhause bleiben. Die Feuerwehr war an diesem Tag mit 18 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Feuerwerk im Festplatz-WC

Am Sonntag früh um 3.05 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Diesmal drang Rauch aus dem öffentlichen WC am Festplatz, direkt in der Nachbarschaft der Brandschützer. Unbekannte hatten in dem Gebäude Feuerwerkskörper gezündet. Das WC wurde entraucht und wegen entstandener Schäden gesperrt. red

